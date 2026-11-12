Morre atirador que matou uma pessoa e feriu outras quatro perto da Casa Branca, diz polícia

O homem apontado como responsável por um ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas em Washington, D.C., nos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira, 12, após atirar contra si mesmo durante um impasse com a polícia. Segundo autoridades locais, os disparos começaram em uma academia no bairro de Logan Circle, a cerca de 1,6 quilômetro da Casa Branca. Depois do ataque, o homem se refugiou no próprio apartamento, em um edifício residencial nas proximidades.

Os primeiros policiais chegaram ao local menos de 30 segundos após o chamado de emergência, segundo o chefe interino da Polícia Metropolitana, JW Carroll. Durante a varredura em um prédio residencial nas imediações, os agentes foram recebidos a tiros vindos do sétimo andar, onde o suspeito estava abrigado.

Negociadores conseguiram estabelecer contato telefônico com o homem. Depois de ouvirem um disparo, os policiais entraram à força no apartamento e encontraram o suspeito morto, com um ferimento provocado por um tiro contra si mesmo. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. De acordo com o relato de um integrante das forças de segurança à Reuters, durante as negociações, o homem chegou a reclamar da associação de moradores do edifício.

Uma das quatro pessoas feridas estava em estado crítico, informou Carroll. Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do suspeito nem da vítima fatal.

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O ataque começou pouco antes das 8h da manhã, no horário local, na região de Logan Circle. A ocorrência mobilizou dezenas de viaturas e agentes armados, além de provocar o bloqueio de ruas e a presença de policiais em telhados de edifícios próximos. O bairro, normalmente movimentado, teve a circulação interrompida durante o confronto.

Uma testemunha ouvida pela Reuters contou que escutou disparos e viu um homem correr em direção a outra pessoa que aparentemente havia sido atingida. Segundo o relato, havia muito sangue no local e, diante da possibilidade de o atirador ainda estar nas proximidades, as pessoas começaram a fugir. A testemunha afirmou também ter ouvido novos tiros enquanto se afastava da academia.

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A prefeita de Washington, Muriel Bowser, classificou o episódio como um ato de violência armada sem sentido e elogiou a rapidez da resposta policial. Segundo ela, a Casa Branca foi informada sobre a ocorrência.

Ordens de confinamento

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Por causa da gravidade da situação, o Departamento de Polícia Metropolitana emitiu uma ordem de confinamento para os moradores da área, orientando que entrassem no prédio mais próximo e ficassem longe das janelas e abrigados até novo aviso.

Diversas escolas da região também entraram em regime de confinamento. A vereadora local Brooke Pinto informou nas redes sociais que os disparos ocorreram nas dependências e nos arredores da academia VIDA Fitness, no bairro de Logan Circle, e orientou a população a não se dirigir ao local enquanto a polícia procura pelo suspeito. Transmissões ao vivo mostraram uma forte mobilização policial na área, contando com dezenas de viaturas e suporte de helicópteros.

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Em mensagem enviada por e-mail aos membros, a VIDA Fitness comunicou o fechamento da unidade de Logan Circle e de todo o seu entorno, solicitando que ninguém fosse para lá. Um gerente da academia disse à emissora ABC News que foram efetuados disparos do lado de fora do estabelecimento, e policiais se posicionaram dentro do edifício.

Pânico e fuga

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Depoimentos detalharam a dinâmica do ataque e o momento da fuga das pessoas. Uma testemunha relatou ao jornal Washington Sun ter ouvido um tiro no interior da academia e visto uma pessoa caída antes de ouvir novos disparos, acrescentando que o prédio foi esvaziado, com pessoas correndo com os braços para cima, enquanto a polícia gritava para que se dispersassem.

Outro frequentador da academia, James Spellman, disse à Associated Press que estava no local pouco após as 8h quando viu um homem ser atingido no pescoço e morrer instantaneamente, sem que outro aluno conseguisse socorrê-lo. Spellman afirmou ter ouvido cerca de dois tiros dentro da academia e entre cinco e seis do lado de fora, enquanto corria para longe do local.

Oscar Vasquez, gerente da delicatessen vizinha Call Your Mother, declarou ao canal NBC que os alarmes de incêndio do prédio dispararam pouco antes de ouvirem tiros altos e agressivos vindos do lado de fora e verem pessoas correndo na rua.