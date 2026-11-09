Morre atirador que matou seis pessoas em praça no centro de Cracóvia, na Polônia

O atirador Michał Oksiński, de 24 anos, que matou seis pessoas e deixou outras 15 feridas em um ataque a tiros em Cracóvia, na Polônia, morreu nesta segunda-feira, 9, dois dias após o massacre. O polonês foi baleado durante um confronto com policiais que tentavam prendê-lo, na tarde de sábado, 7. Levado em estado crítico ao hospital, ele morreu na manhã desta segunda-feira, segundo a polícia local.

O ataque aconteceu na praça do mercado, um dos pontos mais movimentados da cidade, frequentado por moradores e turistas. Vestindo roupas de estilo militar e um colete à prova de balas, Oksiński chegou ao local em um veículo em alta velocidade e abriu fogo contra as pessoas que circulavam pela região. Segundo a polícia, ele percorreu a praça enquanto disparava aleatoriamente, provocando pânico entre os presentes.

Entre as seis vítimas estavam quatro cidadãos poloneses, um britânico de 32 anos e uma austríaca de 51. Outras 15 pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais que participaram da abordagem ao atirador. Os agentes também foram atingidos durante o confronto e permaneciam hospitalizados nesta segunda-feira.

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Motivação do ataque

A morte do suspeito não encerra as investigações. O Ministério Público polonês trata o episódio como um ato de terrorismo e mantém um inquérito para esclarecer as circunstâncias do massacre, identificar as motivações e determinar se Oksiński agiu sozinho ou teve algum tipo de influência externa.

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Logo após o ataque, o ministro do Interior, Marcin Kierwiński, afirmou que o jovem demonstrava fascínio por ideologias de extrema direita e apresentava posições ultranacionalistas. Nesta segunda-feira, porém, representantes do Ministério Público pediram cautela diante da hipótese de motivação política.

Em entrevista coletiva, o porta-voz da Procuradoria-Geral, Przemysław Nowak, afirmou que ainda não existem elementos suficientes para associar o suspeito a uma corrente ideológica específica. “É muito cedo para comentar sobre os motivos”, declarou. Segundo ele, os investigadores não encontraram símbolos que permitam vincular o homem a movimentos de extrema direita ou de extrema esquerda. Distintivos e emblemas encontrados nas roupas do atirador também estão sendo analisados.

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Os investigadores também apreenderam armas e centenas de munições. Quatro armas foram encontradas com Oksiński ou em seu veículo, incluindo dois fuzis semiautomáticos AR-15. Os dispositivos eletrônicos do suspeito também serão examinados para ajudar a esclarecer a motivação e possíveis conexões com outras pessoas.

Morte de familiares

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Antes de seguir para Cracóvia, Oksiński também teria matado os próprios pais e a irmã, segundo a Procuradoria polonesa. Os corpos dos três foram encontrados na residência da família, em Ostrowiec Świętokrzyski, cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Cracóvia. As vítimas eram o pai, de 53 anos, a mãe, de 52, e a irmã, de 21.

O jovem não tinha antecedentes criminais e possuía autorização para portar armas, segundo a polícia.

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O massacre provocou comoção na Polônia, país onde ataques a tiros em massa são raros. Após o episódio, moradores deixaram flores e velas na praça do mercado, que foi reaberta no domingo.

Antiga capital polonesa e segunda cidade mais populosa do país, Cracóvia é um dos principais destinos turísticos da Europa Central. No ano passado, recebeu cerca de 16,5 milhões de visitantes.