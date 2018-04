Montenegro elege novo presidente e candidato anti-Rússia é favorito

Os eleitores de Montenegro votam para escolher um presidente neste domingo. O ex-primeiro-ministro Milo Djukanovic é visto como favorito, após seu partido desafiar a Rússia e levar o pequeno país dos Bálcãs à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no ano passado.

Quase 533 mil eleitores foram convocados às urnas entre 7h (2h de Brasília) e 2h (15h de Brasília) em 1.214 colégios eleitorais do pequeno país dos Bálcãs.

Os primeiros resultados das eleições, acompanhadas por quase 2.000 observadores internacionais e locais, serão revelados neste domingo à noite.

Djukanovic, de 56 anos, foi primeiro-ministro em seis ocasiões desde 1991 e presidente durante um mandato (1998-2003). De acordo com as pesquisas, pode ser declarado vencedor já neste domingo, sem necessidade de aguardar o segundo turno, em 29 de abril.

Conduziu Montenegro à independência da Sérvia em 2006 e a sua adesão à Otan, efetiva desde 2017, para pesar da Rússia e de uma parte dos montenegrinos, em sua maioria eslavos e ortodoxos. Agora aspira a alcançar sua entrada na União Europeia.

Seu principal adversário é o empresário Mladen Bojani, também de 56 anos, que ao votar neste domingo pediu que “ponham fim ao reinado de um autocrata que quer transformar Montenegro em uma ditadura”.

Apoiado pelas principais formações da oposição, pró-Rússia ou não, conta com cerca de um terço das intenções de voto. Já o único candidato abertamente pró-Rússia, Marko Milacic, um jornalista de 32 anos, alcançaria apenas 3% dos votos.

As autoridades judiciais montenegrinas acusaram as instituições russas de estarem por trás de uma tentativa de golpe de Estado e, inclusive, de um projeto de assassinato de Djukanovic, que asseguram ter fracassado em outubro de 2016, algo que Moscou nega.

“A oposição nos propõe ser uma província russa” e defende “uma política retrógrada sobre o modo de vida multiétnico em Montenegro”, acusou Djukanovic, que conta com o apoio maciço das minorias croata, albanesa e bósnia, que representam cerca de 15% do eleitorado.

Até a metade deste domingo, a participação era algo menor que 30%, semelhante à das legislativas de 2016, mas muito superior à da anterior presidencial, em 2013, que contou com 20%.