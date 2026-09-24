Montanha-russa nos EUA é alvo de ações após mais de 100 relatos de lesões cerebrais; entenda

Mais de 100 pessoas afirmam ter sofrido lesões cerebrais traumáticas após andar na X2, uma das montanhas-russas do parque Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, nos últimos dois anos. Três processos foram apresentados nesta semana contra o parque e a fabricante dos veículos da atração, a S&S Worldwide. O escritório que representa os autores afirma ter outros casos em preparação.

Os relatos ganharam força após dois episódios graves registrados em julho, com seis dias de diferença. Pamela Guillen, de 40 anos, e Naomi Greer-Wilkinson, de 25, perderam a consciência depois de andar na X2 e precisaram ser submetidas a cirurgias cerebrais de emergência. De acordo com registros médicos analisados pela CNN, médicos relacionaram as lesões a um evento traumático envolvendo as forças de aceleração e desaceleração da atração.

Guillen visitou o parque em 5 de julho para comemorar o aniversário de 16 anos da filha. Depois do passeio, teve dificuldade para sair do brinquedo, desmaiou e foi levada ao hospital, onde passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia cerebral. Ela ficou em coma por cerca de duas semanas e precisou de um mês de internação, seguido por tratamento de reabilitação. Segundo a própria Guillen, ainda enfrenta dificuldades cognitivas e não voltou a dirigir ou trabalhar.

Seis dias depois, Greer-Wilkinson perdeu a consciência após andar na mesma atração e também precisou de cirurgia de emergência. Segundo a ação apresentada por seus pais, ela permanece hospitalizada, com pouca consciência e dependente de ventilação mecânica.

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O terceiro processo foi apresentado por Michael Wilk, advogado de Los Angeles que afirma ter sofrido uma hemorragia intracraniana depois de andar na X2, em fevereiro. Segundo a ação, ele precisou passar por cirurgias e passou a apresentar perda de memória, tontura, confusão, dores de cabeça e dificuldades cognitivas que o impedem de exercer a profissão.

De acordo com o escritório Dordick Law Corporation, centenas de pessoas procuraram a banca. Mais de 100 teriam sido aceitas como clientes após relatarem algum grau de lesão cerebral traumática e apresentarem documentação médica, segundo os advogados. A banca afirma que novas ações devem ser protocoladas nas próximas semanas.

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A X2 está fechada desde 12 de julho, um dia depois do segundo caso. A Cal/OSHA, agência responsável pela fiscalização das condições de segurança em parques de diversões na Califórnia, abriu uma investigação. O órgão afirmou ao Los Angeles Times que não poderia divulgar detalhes enquanto a apuração estivesse em andamento. O Six Flags também não comentou especificamente os processos e disse que não costuma se manifestar sobre litígios em curso.

A controvérsia também envolve os critérios usados para avaliar a segurança da montanha-russa. Em processos anteriores, o Six Flags argumentou que a X2 passa por testes regulares e atende aos padrões da ASTM, organização que estabelece critérios para forças, aceleração e outros parâmetros de segurança em brinquedos de parques. Os advogados dos novos autores, porém, questionam se esses testes são adequados para uma atração que combina movimentos de rotação e forças angulares.

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A X2 foi inaugurada em 2002 e é considerada uma das atrações mais intensas do parque. Seus assentos giram 360 graus de forma independente dos trilhos, enquanto o trem pode atingir cerca de 122 quilômetros por hora. O percurso inclui uma queda de aproximadamente 66 metros e manobras conhecidas como raven turns.

Histórico de incidentes

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A X2 já esteve envolvida em outros processos relacionados a lesões graves e mortes. Entre eles está o caso de Christopher Hawley, de 22 anos, que morreu em 2022, um dia depois de andar na atração. Segundo a família, ele apresentou dor de cabeça e dificuldade para caminhar após o passeio. O legista do condado de Los Angeles classificou a morte como resultado de um trauma contundente na cabeça causado por um acidente em brinquedo de parque. A família chegou a um acordo confidencial com o Six Flags neste ano.

O Six Flags e a S&S Worldwide negaram responsabilidade em processos anteriores. A empresa já afirmou que as forças exercidas pela atração não seriam suficientes para provocar lesões cerebrais traumáticas em passageiros que seguem as orientações de segurança e que a montanha-russa passa por inspeções e testes regulares. Os novos processos ainda não tiveram decisão judicial sobre a responsabilidade das empresas.