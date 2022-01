Monge budista Thich Nhat Hanh morre no Vietnã, aos 95 anos

O monge budista Thich Nhat Hanh, um dos sacerdotes mais influentes do mundo em sua religião, morreu aos 95 anos, no Templo Tu Hieu, em Hue, no Vietnã. Segundo a organização da qual fazia parte, ele sofreu um acidente vascular cerebral em 2014 que o deixou incapaz de falar – ele só se comunicava por meio de gestos.

Pacifista e contrário à guerra em seu país, Hanh exilou-se na França no fim dos anos 1960, após percorrer os Estados Unidos no que classificava como uma missão de reconciliação. Tornou-se, assim, uma liderança no movimento que chamou de “budismo engajado”, a aplicação dos princípios budistas à reforma política e social.

Autor prolífico e fluente em inglês e francês, ele também viajou pela Europa, disseminando práticas ocidentais do budismo, incentivando a meditação e a atenção plena, que descrevia como “a energia de estar consciente e desperto para o momento presente”.

Após fundar centros de meditação e mosteiros budistas em vários países, em 2018, ele voltou para Hue, no centro do Vietnã, para viver seus últimos dias no Templo Tu Hieu, onde iniciou seu sacerdócio.

Ele escreveu dezenas de livros, dois dos quais foram traduzidos para o português pela atriz Odete Lara, uma seguidora de seus preceitos. Foram eles: “Caminhos para a Paz Interior” e “Meditação Andando: Gua para a Paz Interior”, ambos lançados pela editora Vozes.

No início dos anos 1960, Hanh estudou na Universidade de Princeton e depois lecionou em Cornell e Columbia. Ele influenciou o movimento pacifista e incentivou Martin Luther King a se opor à Guerra do Vietnã. Por isso, King o indicou para o Prêmio Nobel da Paz em 1967, mas o prêmio não foi concedido a ninguém naquele ano.

“Eu pessoalmente não conheço ninguém mais digno do que este gentil monge do Vietnã”, escreveu King ao Instituto Nobel na Noruega. “Suas ideias para a paz, se aplicadas, construiriam um monumento ao ecumenismo, à fraternidade mundial, à humanidade.”

Nascido Nguyen Xuan Bao a 11 de outubro de 1926, Thich Nhat Hanh entrou para um mosteiro budista, em Hue aos 16 anos. Após sua ordenação em 1949, ele assumiu o nome de Dharma Thich Nhat Hanh. Para seus seguidores, ele era conhecido como Thay, ou professor.