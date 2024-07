Modelo, Verastégui diz que criará sigla de ‘direita verdadeira’ no México

O cantor, modelo e produtor audiovisual Eduardo Verastégui anunciou, neste domingo, 7, que vai fundar um novo partido no México que seja “verdadeiramente” de direita. O mexicano fez o comentário durante palestra na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), fórum conservador ligado aos Bolsonaro que ocorreu neste final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

“Nos encontramos em uma batalha não só política e cultural, mas espiritual. Triunfaremos só se colocarmos Deus no centro de nossas vidas. Ou estamos com Deus ou estamos contra Deus”, disse ele.

“No México, politicamente falando, não temos representantes políticos. O governo é surdo e corrupto. A oposição, também surda e corrupta. Não há verdadeira oposição, então não há democracia. É pão e circo. Dois partidos ficam alternando o poder a cada 6 anos”, criticou.

Corrida eleitoral

Os sonhos presidenciais do ultradireitista Verástegui terminaram, no início deste ano, antes de começar. Nem ele, nem os outros sete candidatos sem partido, conseguirem concorrer às eleições por falta de apoio.

Os pré-candidatos deveriam reunir pelo menos 961.405 votos de apoio, o que equivale a 1% dos cadernos eleitorais, distribuídos em pelo menos 17 estados do país. Verástegui, até o prazo, entregou apenas 165.666 assinaturas, das quais 139.162 foram consideradas válidas, segundo o Instituto Nacional Eleitoral (INE). As assinaturas coletadas representam só 14% das necessárias.

Continua após a publicidade

O fundador do movimento ultracatólico Viva México pediu à autoridade eleitoral mexicana que prorrogasse o prazo para obter mais apoios, mas o pedido foi negado pelo INE e pelo Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação (TEPJF).

Verastégui não especificou qual será o nome do novo partido, apenas que será lançado em 2025. Também não disse quais serão as ligações da legenda com o movimento Viva México.

As eleições presidenciais no país latino-americano terminaram com a vitória de Claudia Sheinbaum, do partido Morena, herdeira do atual presidente, António Manuel López Obrador. Ela toma posse em outubro.