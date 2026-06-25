Modelo estatístico prevê número total de vítimas de terremotos na Venezuela

Dois terremotos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, respectivamente, atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira 24, causando destruição generalizada em Caracas e áreas próximas. Réplicas continuaram a sacudir a capital durante a madrugada desta quinta-feira, 25.

Nesta manhã, imagens que circulam nas redes sociais mostravam equipes de emergência escalando os destroços de prédios que desabaram na capital, enquanto familiares desesperados buscavam ajuda para entes queridos presos sob os escombros. Vários sobreviventes em estado de choque foram retirados do local, alguns em macas.

Ainda não está claro qual é o total de vítimas. A última atualização fala em ao menos 164 mortos e quase 1.000 feridos. No entanto, utilizando modelos preditivos, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) afirmou que o total provavelmente chegaria à casa dos milhares, com uma probabilidade significativa de ultrapassar 10 mil, chegando até 100 mil vítimas.

Desaparecidos

Assim, espera-se que nas próximas horas as atualizações elevem os números. A presidente interina, Delcy Rodríguez, já afirmou que os dados iniciais não incluíam os do estado de La Guaira — o mais atingido, localizado perto de Caracas e onde fica o aeroporto da cidade, que foi fechado. Um site criado para rastrear pessoas desaparecidas — divulgado no X (ex-Twitter) por líderes da oposição do país, muitos dos quais estão no exterior — listava mais de 6.600 pessoas cujo paradeiro era desconhecido pouco depois das 2h00 locais (3h em Brasília).

Continua após a publicidade

“Dezenas de prédios desabaram, e estamos realizando esforços de resgate muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir salvar”, disse ela em aparição na TV estatal durante a madrugada. “Quero dizer também que esta é uma verdadeira tragédia. Daqui, enviamos nossa mensagem de solidariedade e, às famílias que perderam entes queridos, reafirmamos nossas condolências e nosso apoio nestas horas difíceis.”

A expectativa era alta para a chegada de equipes de resgate estrangeiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na madrugada que o Brasil poderia contribuir com assistência, mas não especificou se ajuda humanitária ou socorristas.

Continua após a publicidade

Terremotos são comuns na Venezuela. O país está situado em uma zona sismicamente ativa, onde a Placa do Caribe encontra a Placa Sul-Americana. Estima-se que 30 mil pessoas tenham morrido quando um terremoto poderoso causou destruição generalizada nas cidades de Mérida e Caracas em 1812, segundo o USGS.