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Modelo estatístico prevê número total de vítimas de terremotos na Venezuela

Dois sismos consecutivos causaram destruição generalizada em Caracas e regiões próximas. Operações em andamento buscam pessoas sob escombros

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h58
Equipe de resgate em meio a escombros de um prédio desabado. Vários homens, alguns com capacetes e coletes, caminham sobre detritos, buscando sobreviventes. Um homem de uniforme sujo de terra e colete de segurança caminha no centro, enquanto outros se movem ao redor. O cenário é de destruição, com blocos de concreto e ferros retorcidos. CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: Firefighters and responders search for victims in a demolished building at Los Palos Grandes after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims remains unknown. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
Bombeiros e equipes de resgate buscam vítimas em um prédio destruído em Los Palos Grandes, após um terremoto de magnitude 7,2 atingir a Venezuela e outras regiões do Caribe. 24/06/2026 - (Edilzon Gamez/Getty Images)
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Dois terremotos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, respectivamente, atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira 24, causando destruição generalizada em Caracas e áreas próximas. Réplicas continuaram a sacudir a capital durante a madrugada desta quinta-feira, 25.

Nesta manhã, imagens que circulam nas redes sociais mostravam equipes de emergência escalando os destroços de prédios que desabaram na capital, enquanto familiares desesperados buscavam ajuda para entes queridos presos sob os escombros. Vários sobreviventes em estado de choque foram retirados do local, alguns em macas.

Ainda não está claro qual é o total de vítimas. A última atualização fala em ao menos 164 mortos e quase 1.000 feridos. No entanto, utilizando modelos preditivos, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) afirmou que o total provavelmente chegaria à casa dos milhares, com uma probabilidade significativa de ultrapassar 10 mil, chegando até 100 mil vítimas.

Desaparecidos

Assim, espera-se que nas próximas horas as atualizações elevem os números. A presidente interina, Delcy Rodríguez, já afirmou que os dados iniciais não incluíam os do estado de La Guaira — o mais atingido, localizado perto de Caracas e onde fica o aeroporto da cidade, que foi fechado. Um site criado para rastrear pessoas desaparecidas — divulgado no X (ex-Twitter) por líderes da oposição do país, muitos dos quais estão no exterior — listava mais de 6.600 pessoas cujo paradeiro era desconhecido pouco depois das 2h00 locais (3h em Brasília).

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“Dezenas de prédios desabaram, e estamos realizando esforços de resgate muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir salvar”, disse ela em aparição na TV estatal durante a madrugada. “Quero dizer também que esta é uma verdadeira tragédia. Daqui, enviamos nossa mensagem de solidariedade e, às famílias que perderam entes queridos, reafirmamos nossas condolências e nosso apoio nestas horas difíceis.”

A expectativa era alta para a chegada de equipes de resgate estrangeiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na madrugada que o Brasil poderia contribuir com assistência, mas não especificou se ajuda humanitária ou socorristas.

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Terremotos são comuns na Venezuela. O país está situado em uma zona sismicamente ativa, onde a Placa do Caribe encontra a Placa Sul-Americana. Estima-se que 30 mil pessoas tenham morrido quando um terremoto poderoso causou destruição generalizada nas cidades de Mérida e Caracas em 1812, segundo o USGS.

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