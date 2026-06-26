Modelo brasileira está entre as vítimas dos terremotos na Venezuela

A modelo brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, morreu nos terremotos que atingiram a região norte da Venezuela na noite de quarta-feira, 24. A informação foi confirmada pelo irmão da vítima ao portal g1.

Vanessa vivia havia cerca de dois meses em La Guaira, cidade localizada a cerca de 25 quilômetros de Caracas, onde morava com o namorado venezuelano.

Natural de Brasília, Vanessa residia anteriormente no Gama, no Distrito Federal, antes de se mudar para a Venezuela. Segundo o irmão, Thiago Nogueira, ela estava no país desde abril.

“Estou tentando contato com pessoas na Venezuela para obter mais informações. Já recebi a notícia de que a ligação entre Caracas e La Guaira começou a ser restabelecida e que a ajuda está chegando por via terrestre”, afirmou.

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De acordo com ele, o namorado de Vanessa sobreviveu ao desastre e está internado em um hospital, assim como outros familiares venezuelanos.

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores não confirmou oficialmente a identidade das vítimas brasileiras. Na quarta-feira, o Itamaraty informou apenas que dois cidadãos brasileiros — um homem e uma mulher — morreram em consequência dos terremotos e que presta assistência consular às famílias.

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“O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O ministério está prestando assistência consular às famílias das vítimas”, informou a pasta em nota.

Os terremotos atingiram a região norte da Venezuela na noite de quarta-feira e provocaram destruição em Caracas e cidades vizinhas, com o desabamento de edifícios e danos à infraestrutura. Segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano nesta quinta-feira, 25, o número de mortos chegou a 920.