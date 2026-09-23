Modelo brasileira é encontrada morta escondida no carro do ex-namorado na França

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A modelo brasileira Larissa Brito, de 25 anos, foi encontrada morta na França, no carro de seu ex-namorado, Mathieu, de 29, que foi preso em flagrante por homicídio. As investigações preliminares apontam perfurações por arma branca. Familiares relatam que Larissa terminou o relacionamento devido a supostos envolvimentos criminosos de Mathieu, que a perseguia. Entenda os detalhes chocantes deste caso e a luta da família para trazer Larissa de volta ao Brasil.

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A modelo brasileira Larissa Brito, de 25 anos, foi encontrada morta na tarde de segunda-feira, 21, dentro do carro do ex-namorado, na região de Brignoles, no sudeste da França. O corpo estava escondido sob roupas no banco traseiro do veículo. O homem, um francês de 29 anos identificado como Mathieu, foi preso em flagrante e é investigado por homicídio.

Segundo informações divulgadas pela Procuradoria de Nice, as primeiras investigações indicam que a morte pode ter ocorrido no apartamento onde Larissa morava, em Nice. A perícia preliminar apontou perfurações provocadas por arma branca e ferimentos no rosto da vítima.

Natural de São Paulo, Larissa vivia na França há três anos e trabalhava como modelo. Segundo a família, a jovem conheceu Mathieu no país europeu e manteve um relacionamento com ele por cerca de cinco meses.

Ainda de acordo com os familiares, Larissa decidiu terminar a relação depois de descobrir um suposto envolvimento do ex-namorado com grupos criminosos locais. Após o rompimento, o homem teria continuado a procurá-la e persegui-la. A brasileira chegou a mudar de cidade e iniciar um novo relacionamento, segundo os parentes.

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A mãe da jovem, Liliane Brito Nogueira, contou ao G1 que mantinha contato diário com a filha. A última mensagem foi enviada no domingo, 20, quando Larissa avisou que Mathieu estava em sua casa. Depois disso, a jovem deixou de responder às mensagens da mãe.

Liliane relatou que tentou falar com o ex-namorado e ouviu dele que Larissa estava dormindo. Quando afirmou que procuraria as autoridades brasileiras e francesas, segundo a mãe, ele bloqueou seu número. Um registro de desaparecimento foi feito na segunda-feira, horas antes de o corpo ser localizado durante a fiscalização na rodovia.

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O Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Marselha acompanha o caso e mantém contato com as autoridades francesas e com a família. Segundo a representação diplomática brasileira, o corpo de Larissa será submetido a autópsia na segunda-feira, 28.

A família abriu uma arrecadação para custear o traslado do corpo ao Brasil. A meta é levantar 100 mil reais para despesas com documentação, serviços funerários e transporte.