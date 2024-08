Míssil russo atinge supermercado na Ucrânia e mata 10; mais 35 ficam feridos

Um míssil russo atingiu um supermercado na cidade de Kostiantynivka, na Ucrânia, nesta sexta-feira, 9, matando pelo menos dez pessoas e ferindo outras 35. O ataque ocorreu na região de Donetsk, que está na linha de frente da guerra contra a Rússia.

“Terroristas russos atingiram um supermercado comum e uma agência de correios. Há pessoas sob os escombros”, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no X, antigo Twitter.

Fotos e vídeos divulgados por autoridades locais mostraram grandes nuvens de fumaça preta subindo do prédio destruído. Os serviços de emergência buscando sobreviventes, segundo Zelensky.

Danos do míssil

O ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, afirmou que a investida provocou um incêndio, que já foi controlado. Casas, lojas e mais de uma dúzia de carros também foram danificados no ataque, de acordo com a postagem do chefe da pasta em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

Inicialmente, o governador regional Vadym Filashkin disse que a Rússia usou artilharia para conduzir o ataque, mas depois se corrigiu afirmando que o estrago foi provocado por um míssil ar-superfície X-38.

A Nova Poshta, a maior empresa postal privada da Ucrânia, disse que seu escritório de carga no supermercado foi danificado no ataque.

“Todos os nossos funcionários estão vivos. Um colega sofreu uma concussão — ele está recebendo toda a ajuda necessária”, disse a empresa no X.

Linha de frente

Kostiantynivka fica a apenas 13 quilômetros da linha de frente no leste da Ucrânia, onde há combates ativos. Partes da região de Donetsk controladas por Kiev costumam sofrer bombardeios e ataques aéreos russos regulares.

A região concentra algumas das batalhas mais quentes neste momento da guerra. Ao que tudo indica, a Rússia está tentando avançar na direção do centro estratégico de logística de Pokrovsk, no leste da Ucrânia.

Enquanto isso, pelo quarto dia consecutivo, as forças russas lutam contra soldados ucranianos dentro de seu país, após o maior ataque por terra e ar contra a Rússia desde o início da guerra. As batalhas se concentram na região russa de Kursk, invadida por cerca de 1.000 militares com tanques e veículos blindados na terça-feira, 6, acompanhados por enxames de drones e artilharia pesada.