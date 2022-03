Míssil atinge prédio do governo de Kharkiv, 2ª maior cidade da Ucrânia

O centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atingido por mísseis nesta terça-feira, 1º, sexto dia da invasão da Rússia ao país. Um dos alvos foi o prédio da prefeitura, localizado na principal praça no centro da região. O anúncio foi feito pelo prefeito Oleg Synegubov e confirmado pelo comando de operações ucraniano.

Segundo a agência Interfax, os ataques também teriam atingido parte de uma área residencial da cidade. As primeiras informações indicam que pelo menos seis pessoas ficaram feridas, sendo uma criança.

“Esta manhã, a praça central de nossa cidade e a sede do governo local de Kharkiv foram atacadas de forma criminosa”, afirmou Synegubov. “Esses ataques são genocídio do povo ucraniano, um crime de guerra contra a população civil”, acrescentou.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, a intenção do ataque era matar o prefeito e sua equipe. Moradores relataram ainda disparos na noite de segunda-feira e na manhã desta terça.

No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, publicou imagens da explosão do prédio e dos destroços. O chanceler afirmou que o mundo “pode e deve fazer mais” e pediu o “isolamento completo” do país.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022