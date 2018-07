Mísseis lançados por houthis contra Arábia Saudita deixam três feridos

Pelo menos três pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, ficaram feridas nesta segunda-feira (16) pela queda de fragmentos de projéteis lançados pelos rebeldes houthis, do Iêmen, contra a provínciade Jizan, no sul da Arábia Saudita, segundo fontes militares do país.

Este é um dos raros ataques houthis que deixou vítimas na Arábia Saudita, apesar da escalada no conflito observada nos últimos meses. Os bombardeios da coalizão árabe liderada por Riad contra os houthis estão cada vez mais frequentes e causam muitas vítimas e danos materiais no Iêmen.

“Restos de projéteis lançados por membros houthis desde os territórios iemenitas caíram na cidade de Al Arda e causaram ferimentos graves em dois jovens, de cerca de 20 anos, e em uma criança de dez anos”, disse o porta-voz militar da Defesa Civil Aérea de Jizan, o tenente Yahya al Qahtani, em comunicado.

O militar garantiu que os feridos foram levados ao hospital e que a Defesa Civil já tomou as medidas necessárias, sem dar mais detalhes. Até o momento, os rebeldes xiitas houthis, respaldados pelo Irã, não assumiram a autoria do ataque.

Os ataques com mísseis por parte dos rebeldes contra o território saudita se transformaram em prática habitual, mas em poucas ocasiões os obuses causaram vítimas no reino. Riad lidera a coalizão de países árabes sunitas que intervém no conflito do Iêmen desde março de 2015 e apoia o presidente iemenita, Abdo Rabu Mansour Hadi, inimigo dos insurgentes.

O ataque desta segunda-feira ocorre após uma escalada no conflito entre a coalização saudita e os houthis nos últimos meses. Em março, para marcar o aniversário de três anos da intervenção de Riad na guerra civil iemenita, os rebeldes lançaram sete mísseis balísticos contra uma série de cidades no país vizinho.

Três projéteis foram direcionados contra a capital Riad, mas foram interceptados pelas defesas sauditas. Ainda assim, pelo menos uma pessoa morreu, atingida pelos fragmentos do míssil que caíram no local.

