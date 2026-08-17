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Mísseis deixam ao menos sete mortos na Rússia após ‘maior ataque ucraniano’ de 2026

Incursão em Belgorod, região russa na fronteira, ocorre em meio a intensificação de disparos; Ucrânia lançou mais de 800 drones contra o país no domingo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h16 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h44
Incêndio no centro logístico da empresa de comércio eletrônico russo Wildberries perto da cidade de Podolsk após um ataque ucraniano em 16 de agosto de 2026.
Incêndio no centro logístico da empresa de comércio eletrônico russo Wildberries perto da cidade de Podolsk após um ataque ucraniano em 16 de agosto de 2026.  (TATYANA MAKEYEVA/AFP)
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Mísseis deixam ao menos sete mortos na Rússia após ‘maior ataque ucraniano’ de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Seis pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, incluindo um adolescente de 14 anos, após uma salva de mísseis da Ucrânia atingir a região russa de Belgorod, próxima à fronteira entre os dois países, nesta segunda-feira, 17. Os disparos vieram um dia depois do que a Rússia denunciou como o ataque ucraniano “de maior escala” até agora neste ano, uma incursão com mais de 800 drones no domingo.

“Terroristas ucranianos atacaram com mísseis a localidade de Koloskovo, no distrito de Valuiski”, anunciou o governador de Belgorod, Alexandr Shuvaev, na plataforma estatal MAX nesta segunda.

Na véspera, cerca de 822 drones foram lançados pela Ucrânia, dos quais cerca de 600 tinham Moscou como alvo, segundo autoridades locais. Na região de Rostov, no sudoeste da Rússia, cinco pessoas morreram durante os ataques noturnos de domingo, de acordo com o governador local. Em Belgorod, uma mulher morreu depois que um ônibus civil foi atingido. Já na região de Moscou, um homem de 83 anos morreu em outro ataque com drones.

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Um dos alvos atingidos foi um centro logístico da Wildberries, conhecida como a “Amazon russa”, em Koledino, a cerca de 25 quilômetros do centro de Moscou. Três pessoas ficaram feridas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram um incêndio e uma grande coluna de fumaça sobre o galpão.

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Enquanto isso, do lado ucraniano, pelo menos sete pessoas também morreram e outras 39 ficaram feridas em ataques russos no domingo. Entre as vítimas estão um homem de 66 anos e uma mulher de 64 que tiveram a casa atingida por uma bomba aérea guiada na região de Zaporizhzhia.

Intensificação dos ataques

A ofensiva ocorre em meio à intensificação dos ataques aéreos entre os dois países, mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia. Com poucas mudanças no extenso front terrestre e ganhos territoriais limitados para ambos os lados, a guerra tem assumido cada vez mais um caráter aéreo, marcado pelo uso de drones, mísseis e bombas.

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que 13 regiões do país foram atacadas durante a semana, com o lançamento de mais de 1. 550 drones, quase 1. 560 bombas aéreas guiadas e 62 mísseis.

A Ucrânia depende de mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos para interceptar parte dos mísseis russos. Washington, no entanto, reduziu seus estoques após o uso de grande quantidade de interceptadores durante o conflito com o Irã e tem demonstrado resistência em ampliar os envios.

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Em julho, o governo americano chegou a discutir a possibilidade de permitir a produção de Patriots pela Ucrânia, mas o ex-presidente Donald Trump negou posteriormente que tivesse autorizado a transferência da tecnologia.

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