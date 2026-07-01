Miss venezuelana é encontrada morta ao lado do namorado uma semana após terremotos

A modelo e influenciadora venezuelana Skarlent Rodríguez, de 23 anos, foi encontrada morta ao lado do namorado, José Castro, sob os escombros de um edifício que desabou durante os terremotos que atingiram a região de La Guaira, na Venezuela, há uma semana. O casal estava desaparecido desde os tremores registrados em 24 de junho e teve os corpos localizados nesta quarta-feira, 1, pelas equipes de resgate.

A confirmação da morte foi feita pela família da jovem por meio de uma campanha criada na plataforma GoFundMe para arrecadar recursos destinados ao funeral e às despesas do resgate. Segundo a publicação, Skarlent e José permaneceram presos após o colapso do prédio onde moravam.

Eleita recentemente Miss Grand Orlando 2025, nos Estados Unidos, Skarlent acumulava milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida.

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Em uma mensagem divulgada após a identificação dos corpos, os familiares afirmaram que o casal foi encontrado “junto até o fim” e agradeceram as manifestações de solidariedade recebidas durante os dias de buscas.

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Além das despesas com o sepultamento, a família informou que os custos das operações de busca e recuperação dos corpos se tornaram um peso adicional em meio à tragédia provocada pelos terremotos. Por isso, decidiu manter uma campanha de arrecadação para ajudar a cobrir os gastos.

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O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou nesta quarta-feira, dia 1º, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

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Rodríguez acrescentou que há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. O balanço anterior, divulgado na terça-feira, registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Enquanto isso, as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país latino-americano com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.