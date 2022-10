Miss Crimeia é condenada na Rússia após cantar hino nacionalista ucraniano

A Justiça da Rússia condenou e multou a vencedora de um concurso de beleza na pensínula da Crimeia por publicar um vídeo em que a modelo aparece cantando uma música nacionalista ucraniana para uma amiga, informou nesta terça-feira, 4, a polícia da região. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014.

Olga Valeyeva e a amiga, que não teve a identidade revelada, foram culpadas por desacreditar o Exército ursso ao cantarem a música “Chervona Kalyna”, considerada pelas autoridades russas um hino nacionalista. O vídeo postado no Instagram foi removido e investigado.

Segundo a polícia da península, a vencedora do Miss Crimeia, um concurso de beleza para mulheres casadas, foi multada em 40.000 rublos, equivalente a cerca de 3.050 reais e sua amiga foi condenada a 10 dias de prisão.

“Um vídeo foi publicado na internet em que duas meninas cantam uma música que é o hino de luta de uma organização extremista”, disse o Ministro do Interior da Crimeia na rede social Telegram, na segunda-feira, 2.

A polícia do país também postou um vídeo no qual as mulheres, com rostos borrados, pedem desculpas por cantar a música.

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song "Oi u luzi chervona kalyna".

"Miss Crimea" Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF

— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2022