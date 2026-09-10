Miss Áustria, Lucia Sisic, morre aos 22 anos

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A Miss Áustria 2024, Lucia Sisic, faleceu aos 22 anos. A organização do concurso lamentou a perda, mas não revelou a causa do óbito. Desde o nascimento, Lucia enfrentava uma cardiopatia congênita, tendo passado por sete cirurgias cardíacas. Ela havia compartilhado sua jornada de superação e gratidão.

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A modelo Lucia Sisic, Miss Áustria 2024, morreu aos 22 anos. A morte foi anunciada na segunda-feira, 7, pela organização Mission Austria, que lamentou a perda da jovem e prestou solidariedade à família e aos amigos. A causa do óbito não foi divulgada.

“Com grande consternação e profunda tristeza, soubemos do falecimento de nossa Miss Áustria 2024, Lucia Sisic. Neste momento tão difícil, nossos pensamentos e nossa mais profunda solidariedade estão com sua família, seus amigos e todas as pessoas que lhe eram próximas”, informou a organização.

Nascida em Viena, Lucia convivia desde o nascimento com uma cardiopatia congênita e passou por sete cirurgias cardíacas ao longo da vida. O último procedimento ocorreu em 2025. Em 2024, após conquistar o título de Miss Áustria, ela falou publicamente sobre a trajetória médica e agradeceu aos profissionais que ajudaram a preservar sua vida.

“Com enorme empenho, sempre lutaram para salvar minha vida, consegui superar muitos momentos difíceis e tive a oportunidade de viver uma vida plena. (… ) Tenho orgulho de não ter desistido, embora muitas vezes houvesse motivos para isso”, escreveu a modelo em uma publicação nas redes sociais. Lucia permaneceu como Miss Áustria até sua morte porque as edições de 2025 e 2026 do concurso não serão realizadas.

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