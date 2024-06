Ministros de Netanyahu ameaçam deixar governo se houver cessar-fogo

A proposta de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas, enviada pelo presidente do Estados Unidos Joe Biden, provocou atritos e ameaças de rachas no governo do premiê Benjamin Netanyahu. Os ministros das Finanças e da Segurança Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ameaçaram deixar seus cargos caso a proposta seja aceita. Os dois são de partidos de ultradireita que compõem a base do governo.

Apesar da crescente pressão que vem sofrendo dos EUA e da comunidade internacional, Netanyahu ainda não aderiu ao cessar-fogo proposto na última sexta 31. O primeiro-ministro disse, nas suas redes sociais, que “as condições de Israel para pôr fim à guerra não mudaram: a destruição das capacidades militares e governativas do Hamas, a libertação de todos os reféns e a garantia de que Gaza já não representa uma ameaça para Israel”.

Smotrich (Finanças) disse no sábado 1º, em sua conta no X (antigo Twitter), que comunicou diretamente a Netanyahu a intenção de deixar o governo se a proposta de Biden for acatada. “Não farei parte de um governo que concordará com o esboço proposto e acabará com a guerra sem destruir o Hamas e devolver todos os raptados”, disse o ministro. Ele também exigiu a completa destruição do grupo extremista. “Exigimos a continuação dos combates até a destruição do Hamas e o regresso de todos os raptados.”

https://x.com/bezalelsm/status/1796983743388815812

Ben-Gvir, que é o líder do partido ultranacionalista Otzma Yehudit, acompanhou Smotrich. “Esse é um acordo irresponsável, que seria uma vitória para o terrorismo e um risco à segurança do Estado de Israel”, disse o ministro da Segurança Nacional.

De acordo com o que divulgou o jornal local The Times of Israel, Ben-Gvir foi mais contundente nas ameaças ao governo. “Se o primeiro-ministro fizer valer o acordo sob as condições em que ele foi divulgado — que são o fim da guerra e abandonar a meta de destruir o Hamas — Otzma Yehudit irá desarticular o governo.” A legenda tem seus cadeiras no parlamento e, ao lado da sigla de Smotrich, Religious Zionism, compõe a coalizão de direita que sustenta o governo de Netanyahu.

O Hamas já se manifestou a favor da proposta de cessar-fogo. O grupo terrorista disse que está pronto para reagir de forma “positiva e construtiva” ao plano de três etapas apresentado por Biden.