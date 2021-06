Ministro da Saúde britânico renuncia após ser flagrado beijando assessora

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, pediu demissão neste sábado, 26, um dia após o tabloide britânico The Sun publicar fotos dele beijando uma assistente. Ele admtiu que quebrou as regras de distanciamento social recomendadas pelo país e por isso renunciou de sua função;

“Me reuni com o primeiro-ministro e renunciei ao cargo de ministro da Saúde. Eu entendo o enorme sacrifício que todos neste país têm feito. Aqueles de nós que fazem essas regras têm que cumpri-las e é por isso que tenho que deixar o cargo”, afirmou em uma rede social.

As fotos foram feitas no início de maio de 2021, dentro do Departamento de Saúde. Na época, era vedado o contato íntimo entre as pessoas fora de casa. De acordo com a imprensa britânica, tanto Hancock quanto a assessora, Gina Coladangelo, são casados e estavam tento um caso extraconjugal.

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

Quem assumirá o seu posto é o ex-ministro britânico das Finanças Sajid Javid, informou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Pedido de desculpas

Em uma carta a Boris Johnson, ele se desculpou escrevendo: “Quero reiterar minhas desculpas por quebrar a orientação e pedir desculpas à minha família e entes queridos por fazê-los passar por isso”.

Na sexta-feira, o primeiro ministro deu o caso como encerrado após os pedidos de desculpas, mas era grande a pressão para que o então titular da saúde deixasse o cargo.

Para Johnson, a saída de Hancock representa um grande desafio já que o Reino Unido enfrenta um crescimento de casos de Covid-19 da variante Delta.

Neste sábado, o país registrou 18.270 novos casos de Covid-19, o maior número desde fevereiro. Além disso, foram confirmadas 23 mortes pela doença. Com vacinação avançada, o país vê uma diferença grande entre o número de infecções e de óbitos. Ao todo 128 mil pessoas foram na pandemia no Reino Unido.