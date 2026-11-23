O ministro da Educação da Coreia do Sul, Choi Kyo-jin, renunciou neste domingo, 22, após críticas às medidas anunciadas às pressas para impedir fraudes com uso de inteligência artificial (IA) no principal vestibular do país. As mudanças nas regras, algumas divulgadas apenas na véspera da prova, provocaram confusão entre estudantes e professores.

A crise começou em 15 de novembro, quando o primeiro colocado do exame nacional para contadores tributários admitiu ter usado uma microcâmera, um celular e ferramentas de IA para obter respostas durante a prova. A confissão ocorreu quatro dias antes do Suneung, a prova de acesso às universidades sul-coreanas, e levou o governo a reforçar a fiscalização para evitar que o esquema se repetisse.

Realizado na quinta-feira, 19, o vestibular reuniu cerca de 500 mil candidatos. O governo mobilizou aproximadamente 8.400 fiscais adicionais e determinou a inspeção de óculos e peças de roupa em busca de equipamentos escondidos. Na véspera da avaliação, o ministério também restringiu os materiais que os estudantes poderiam levar: apenas lápis pretos, deixando de fora itens pessoais antes permitidos, como borrachas e fitas corretivas.

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Durante a prova, as autoridades enviaram três alertas de emergência para celulares em todo o país. O objetivo era fazer tocar aparelhos que candidatos tivessem mantido escondidos, descumprindo a obrigação de entregá-los à fiscalização. Segundo o Ministério da Educação, foram identificados 111 casos suspeitos de irregularidades envolvendo dispositivos eletrônicos.

As mudanças nas regras provocaram reclamações de estudantes e professores, que apontaram aumento da ansiedade dos alunos e falta de preparação, visto que parte dos fiscais recebeu treinamento apenas um dia antes da prova. Entidades de docentes acusaram o governo de transferir às equipes responsáveis pela aplicação do exame a tarefa de lidar, de última hora, com formas sofisticadas de trapaça.

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Continua após a publicidade Em comunicado divulgado no domingo, Choi assumiu a responsabilidade pela falta de preparação antecipada. Segundo ele, as alterações feitas pouco antes da prova causaram transtornos aos candidatos e à população. O presidente Lee Jae-myung aceitou o pedido de demissão do ministro.

O episódio envolve uma das avaliações de maior peso na sociedade sul-coreana. A nota no Suneung influencia o acesso às universidades mais disputadas e é considerada decisiva para conseguir empregos bem remunerados no futuro ou mesmo para melhorar as perspectivas matrimoniais.