Ministro da Defesa de Israel diz que Hamas ‘perdeu o controle de Gaza’

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos.

“O Hamas perdeu o controle de Gaza. Terroristas estão fugindo em direção ao sul. Civis estão saqueando bases do Hamas”, disse Gallant, sem apresentar evidências para corroborar a declaração.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reforçou que seu Exército será responsável pelo controle da Faixa de Gaza assim que a guerra terminar. Os comentários, feitos durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê à emissora americana Fox News.

Essa foi primeira reunião de grupo que o premiê realizou com os líderes municipais do sul de Gaza, área mais afetada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro, que deixaram 1.400 mortos, enquanto outras 240 pessoas foram sequestradas.

“As Forças de Defesa de Israel (FDI) permanecerão no controle da Faixa, não a entregaremos às forças internacionais”, disse Netanyahu aos prefeitos, de acordo com uma leitura de seu porta-voz, rejeitando uma ideia levantada por autoridades dos Estados Unidos.

Representantes do governo americano sugeriram nas últimas semanas que uma espécie de força internacional, possivelmente com soldados de países árabes aliados, como Egito e Jordânia, poderia administrar a segurança na Faixa de Gaza por um período provisório até que um governo palestino funcional fosse implementado, que Washington espera que seja a Autoridade Palestina (AP).

Nesta segunda-feira, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, pediu uma pausa humanitária dos ataques de Israel sobre a Faixa de Gaza para “salvar a vida de civis”. O chefe da diplomacia do bloco também condenou o Hamas por usar a população, em especial aqueles em hospitais, como “escudo humano” para se defender dos ataques.

“Pedimos a Israel que mostre a máxima contenção para salvar vidas civis. Condenamos a utilização pelo Hamas de pessoas e hospitais como escudos “, disse Borrell em uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia.

Um comunicado dos países que compõem o bloco declarou ainda que hospitais “devem receber imediatamente os suprimentos médicos mais urgentes e os pacientes que necessitam de cuidados médicos urgentes precisam ser retirados [de lá] com segurança”.

A declaração também reiterou o direito de Israel à autodefesa, apelou ao Hamas para libertar imediata e incondicionalmente os reféns que sequestrou em 7 de outubro e exigiu que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tivesse acesso aos cativos.

Representantes do bloco também manifestaram “preocupação com a terrível situação dos hospitais que estão sendo afetados pelos bombardeios”. No último sábado, Borrell já havia alertado que “uma estratégia que ignora os custos humanos não vai funcionar e tornará a paz impossível” em Israel e na Palestina.

Nesta segunda-feira, 13, viralizaram nas redes imagens de bebês prematuros no maior hospital da Faixa de Gaza, Al-Shifa, que precisaram ser retirados de incubadoras após um corte geral de energia elétrica na região.

Os recém-nascidos estão sendo enrolados em toalhas e cobertores térmicos molhados com água quente, para permanecer aquecidos e sobreviver até que possam ser transferidos para outra unidade de saúde.