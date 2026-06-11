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Ministro da Defesa britânico se demite em novo golpe para governo Starmer

John Healey acusa premiê do Reino Unido de negligenciar gastos militares em novo plano orçamentário

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 10h28
ANKARA, TURKEY - OCTOBER 27: Prime Minister Sir Keir Starmer (L) and Defence Secretary John Healey stand in front of a UK Typhoon fighter jet at Tusas airbase, during a visit to Turkey on October 27, 2025 in Ankara, Turkey. (Photo by Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer (esq.) e o secretário de Defesa John Healey posam em frente a um caça Typhoon britânico na base aérea de Tusas, durante uma visita à Turquia. 27/10/2025 - (Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)
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O ministro da Defesa britânico, John Healey, deixou o cargo nesta quinta-feira, 11, citando discordâncias com o governo devido ao quinhão de gastos militares no novo plano orçamentário, que ele descreveu como insuficiente. Esta é a quinta baixa no gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta pedidos de renúncia dentro e fora de sua base desde que o Partido Trabalhista foi atropelado nas eleições locais do Reino Unido, há um mês.

O tão aguardado Plano de Investimento em Defesa (DIP, na sigla em inglês) deveria ser publicado em breve, mas em uma carta ao premiê, Healey afirmou que o orçamento ficou “muito aquém do necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso”. No texto, ele escreveu que a necessidade de mais investimentos em defesa era evidente e que o cálculo dos custos havia sido concluído em janeiro.

“Desde então, o senhor não conseguiu e o Tesouro não quis comprometer os recursos que a nação precisa para se defender neste momento de crescentes ameaças”, argumentou, acrescentando que só teve acesso à versão final do plano na tarde de segunda-feira e que o valor ficou “muito aquém” do necessário.

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Segundo Healey, “o imperativo de acelerar a prontidão para o combate” foi ignorado. De acordo com o plano, os gastos militares aumentariam para apenas 2,68% do PIB em 2030. O ministro destacou que Starmer já havia alertado que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enfrentaria um ataque da Rússia até aquele e, portanto, estava ciente “das necessidades da defesa”.

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“O senhor apresentou esse argumento de forma convincente em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. Sem um DIP que atenda às necessidades do momento, sou forçado a tomar decisões que reduziriam a prontidão de nossas forças e aumentariam o risco para o pessoal em operações, podendo tornar o país menos seguro”, declarou ele.

A carta concluiu: “Após explicar que não poderia aceitar um acordo de DIP que não forneça às nossas forças os recursos de que precisam, não me resta outra opção senão apresentar minha renúncia ao cargo de secretário de Defesa.”

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Keir Starmer
Reino Unido
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