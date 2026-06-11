Ministro da Defesa britânico se demite em novo golpe para governo Starmer

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O ministro da Defesa britânico, John Healey, renunciou citando discordâncias com o governo de Keir Starmer sobre o insuficiente orçamento militar no novo Plano de Investimento em Defesa. Esta é a quinta baixa no gabinete de Starmer, que enfrenta crescente pressão após derrotas eleitorais e críticas sobre a segurança nacional.

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O ministro da Defesa britânico, John Healey, deixou o cargo nesta quinta-feira, 11, citando discordâncias com o governo devido ao quinhão de gastos militares no novo plano orçamentário, que ele descreveu como insuficiente. Esta é a quinta baixa no gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta pedidos de renúncia dentro e fora de sua base desde que o Partido Trabalhista foi atropelado nas eleições locais do Reino Unido, há um mês.

O tão aguardado Plano de Investimento em Defesa (DIP, na sigla em inglês) deveria ser publicado em breve, mas em uma carta ao premiê, Healey afirmou que o orçamento ficou “muito aquém do necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso”. No texto, ele escreveu que a necessidade de mais investimentos em defesa era evidente e que o cálculo dos custos havia sido concluído em janeiro.

“Desde então, o senhor não conseguiu e o Tesouro não quis comprometer os recursos que a nação precisa para se defender neste momento de crescentes ameaças”, argumentou, acrescentando que só teve acesso à versão final do plano na tarde de segunda-feira e que o valor ficou “muito aquém” do necessário.

Ameaças

Segundo Healey, “o imperativo de acelerar a prontidão para o combate” foi ignorado. De acordo com o plano, os gastos militares aumentariam para apenas 2,68% do PIB em 2030. O ministro destacou que Starmer já havia alertado que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enfrentaria um ataque da Rússia até aquele e, portanto, estava ciente “das necessidades da defesa”.

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“O senhor apresentou esse argumento de forma convincente em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. Sem um DIP que atenda às necessidades do momento, sou forçado a tomar decisões que reduziriam a prontidão de nossas forças e aumentariam o risco para o pessoal em operações, podendo tornar o país menos seguro”, declarou ele.

A carta concluiu: “Após explicar que não poderia aceitar um acordo de DIP que não forneça às nossas forças os recursos de que precisam, não me resta outra opção senão apresentar minha renúncia ao cargo de secretário de Defesa.”