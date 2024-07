Ministra do esporte francesa “testa” a água do Sena com mergulho simbólico

A ministra do esporte da França, Amelie Oudea-Castera, deu um mergulho simbólico no rio Sena neste sábado, 13, para “provar” que a água está limpa o suficiente para os Jogos olímpicos de Paris, que tem abertura marcada para o dia 26, e terá provas disputadas no cartão postal da cidade. As imagens foram transmitidas pela rede de televisão BFMTV, que flagrou um escorregão da ex-tenista ao entrar na água.

Depois do tropeço, Amelie nadou alguns metros nas proximidades da ponte Alexandre III, onde será realizada a maratona aquática dos jogos — a natação em água aberta do triatlo também será disputada no Sena. “Cumprimos nossa promessa”, disse a ministra, que estava acompanhada do medalhista paralímpico de triatlo Alexis Hanquinquant — o porta-bandeira da França na abertura das paralimpíadas, em 28 de agosto.

A preocupação com a qualidade da água do Sena

O nado veio pouco depois da prefeitura parisiense atestar que o rio estava própria para banho em “11 ou 10 dias” nos últimos 12, disse o funcionário da prefeitura Pierre Rabadan à emissora RFI. Com o mergulho neste sábado, Amelie se antecipou a Anne Hidalgo, prefeita da cidade — com quem mantém relação pouco amigável — que disse que nadaria no Sena no dia 17 de julho, caso a qualidade da água permitisse.

A região de Paris tem registrado chuvas acima da média nas últimas semanas, o que elevou os níveis de poluição do Sena. “Esperamos que o tempo melhore um pouco, mas não estamos preocupados com a possibilidade de realizar as competições”, disse Rabadan. “Elas acontecerão, disse ele, acrescentando, no entanto, que pode haver “modificações”.