Ministério Público venezuelano vai investigar Guaidó por corrupção

O Ministério Público da Venezuela anunciou na terça-feira, 18, a abertura de uma investigação contra o oposicionista Juan Guaidó, devido a denúncias de que dois de seus aliados estariam desviando dinheiro destinado a ajuda humanitária na Colômbia.

O inquérito instaurado contra Guaidó e seus representantes veio após a publicação de uma reportagem no jornal Panam Post na sexta-feira 14, em que são mostradas fotos de documentos e mensagens nas quais os aliados do líder opositor em Cúcuta, cidade colombiana que faz fronteira com a Venezuela, Rossana Edith Barrera Castillo e Kevin Javier Rojas Peñaloza, se apropriam do dinheiro para fins pessoais.

Segundo a reportagem, Castillo e Peñaloza lavaram o dinheiro em hotéis e o usaram para comprar itens de luxo, como bebidas alcoólicas.

No dia seguinte a publicação da denúncia, o gabinete de Juan Guaidó disponibilizou um comunicado em que pede a “colaboração das autoridades colombianas em uma investigação imparcial para esclarecer as denúncias” e que afastou tanto Rossana Castillo quanto Kevin Peñaloza de suas funções. “Cremos no direito à defesa e na presunção de inocência, ao mesmo tempo em que trabalhamos com responsabilidade para garantir a transparência necessária”, afirma a nota.

Porém, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou em coletiva de imprensa a abertura da investigação contra Guaidó. Nas palavras dele, o opositor é “mentor desta rede” de corrupção por tê-los nomeado como representantes em Cúcuta. Saab recebeu o cargo de procurador pelo ditador Nicolás Maduro.

O procurador ainda disse que os dois suspeitos, Castillo e Peñaloza, serão acusados de “legitimação de capitais, corrupção e associação para cometer delitos”.

“Essas pessoas falsificaram faturas para supostos pagamentos de hotéis onde se alojavam venezuelanos. Além disso, inflacionaram os números de militares desertores que se encontravam em Cúcuta para justificar o desperdício de dinheiro”, acrescentou.

Saab também disse que vai solicitar ao governo colombiano que entregue documentos que provariam o esquema de desvio de dinheiro.

O anúncio da investigação contra Guaidó ocorre durante a visita de Michelle Bachelet, alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, à Venezuela. Bachelet se reunirá com tanto com Maduro quanto com Guaidó e também conversará com pessoas que foram vítimas de abusos e violações dos direitos humanos no país.

A crise econômica na Venezuela fez com que milhões de pessoas deixassem suas casas e fossem se refugiar em outros países. Segundo relatório divulgado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o total de refugiados venezuelanos em outros países, inclusive o Brasil, ultrapassou 4 milhões neste ano. Até o fim de 2018, porém, chegava a 3 milhões de pessoas.