Militares venezuelanos voltam a atacar manifestantes do lado do Brasil

Militares da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) voltaram a atacar manifestantes do lado brasileiro da fronteira neste domingo, 24, em Pacaraima (RR). Com tropa de choque em posição de ataque e dois blindados, as forças da Venezuela atiraram bombas de gás lacrimogêneo por volta das 14h. Em paralelo, vinte e nove caminhoneiros brasileiros eram retidos, sem poder levar as cargas de um lado para o outro e sem acesso a água.

Depois de uma manhã tranquila, o clima é de instabilidade recomeçou na fronteira. Un grupo de venezuelanos mascarados em Pacaraima atirou pedras e fez barricadas nas proximidades de um grupo da GNB que faz a segurança da divisa. Os manifestantes querem a reabertura da fronteira para que a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e pelos Estados Unidos possa chegar ao país.

O confronto foi apaziguado, pelo menos temporariamente, pela intervenção do coordenador-adjunto da Operação Acolhida, coronel Georges Kanaan, que dirigiu-se ao lado venezuelano para pedir aos militares da FANB que parassem com os ataques. Os militares brasileiros pediram tambéam aos manifestantes que se afastassem para evitar mais casos de violência.

O fechamento da fronteira na sexta-feira 22, por ordem do regime de Nicolás Maduro, deixou os caminhoneiros brasileiros no meio da linha de confronto. Oito deles estão em território venezuelano, na cidade de Santa Elena de Uairén, a 15 quilômetros da divisa entre Venezuela e Brasil. Outros 21 foram retidos em um posto de alfândega em Pacaraima. De acordo com Isaías Sobrinho, representante da transportadora Stella Rozo, os que estão em lado venezuelano tinham levadoalimentos como açúcar, arroz, trigo e sal, além de produtos de limpeza e higiene, na quinta-feira 21. Portanto, antes de a fronteira ser bloqueada.

Nesta manhã, dois sargentos da Guarda Nacional Bolivariana desertaram e cruzaram para Pacaraima. Eles se somam aos mais de 60 que desertaram e passaram para o lado colombiano.

No final da tarde de sábado 23, manifestantes venezuelanos entraram em confronto com as forças de segurança leais ao ditador. Assim como ocorreu neste domingo, a GNB reagiu e atirou a bombas de gás lacrimogêneo do lado brasileiro. Em Santa Elena do Uairén, houve registro de conflitos mais graves, com feridos a tiros de armas de fogo transportados para tratamento em Boa Vista, capital de Roraima. Quatro pessoas morreram e outras 25 ficaram feriadas.