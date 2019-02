Militares venezuelanos testaram míssil russo no início de fevereiro

Um vídeo publicado pela Marinha Bolivariana da Venezuela mostra um exercício conjunto com a Força Aérea e o Exército do país, no qual são testados equipamentos e armas comprados da Rússia desde 2006.

As imagens foram produzidas no início do mês de fevereiro e, de acordo com o jornal peruano El Comercio, exibem um caça Sukhoi Su-30MK2V disparando um míssil anti-navios Kh-31, ambos comprados de Moscou.

O teste de armamentos faz parte dos exercícios do Bicentenário do discurso de Angostura (realizado pelo herói nacional Simon Bolívar), que ocorreram na primeira quinzena de fevereiro e têm como objetivo fortalecer a capacidade defensiva do território venezuelano pelas Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB).

A Sukhoi Su-30MK2V é uma aeronave de fabricação russa armada com mísseis de precisão, que tem um alcance de lançamento de cerca de 120 quilômetros.

Essas aeronaves começaram a chegar na Venezuela em 2006 em um dos muitos acordos de venda de armas entre o governo de Chávez e a Rússia. Segundo o jornal El Comercio, há cerca de 24 unidades no país.

A Venezuela vive momento de tensão com parte da comunidade internacional. Os Estados Unidos e diversos outros países, incluindo o Brasil, não reconhecem Nicolás Maduro como presidente legítimo do país. O opositor Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, também se proclamou presidente e, no próximo sábado, pretende permitir que entre ajuda humanitária no país – medida não autorizada por Maduro.