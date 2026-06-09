Militares são resgatados após helicóptero de ataque dos EUA cair perto do Estreito de Ormuz

Dois militares foram resgatados nesta terça-feira, 9, após um helicóptero de ataque dos Estados Unidos cair perto do Estreito de Ormuz, rota vital para o comércio internacional de petróleo que tem sido palco de tensões na guerra no Irã. Em comentários a repórteres no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, o republicado afirmou que os pilotos “estão bem” e que “ninguém ficou ferido”.

A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês). Eles foram resgatados, com quadro de saúde estável, após duas horas. As causas do incidente são investigadas.

O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz, impedindo a entrada e saída de navios do Irã, em uma retaliação ao fechamento da passagem por Teerã no início da guerra, em 28 de fevereiro. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante o conflito.

Na segunda, Trump reiterou o cerco dos EUA às embarcações iranianas continuará em vigor “até que um acordo final seja alcançado”. As negociações estão estagnadas há semanas, embora o republicano tenha afirmado que as tratativas avançam em “ritmo acelerado”.

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+ O recuo de Israel e Irã após pressão de Trump sobre ataques

Escalada das tensões

O acidente ocorre após uma intensa troca de ataques entre Irã e Israel, desencadeada por uma ofensiva israelense contra Beirute, capital do Líbano. A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou uma instalação similar em Haifa e disse ter alvejado a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel. Em resposta, Israel lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, além de ter atingido uma petroquímica em Bandar-e Mahshahr.

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O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. Teerã também exige suspensão de sanções, a liberação de fundos congelados e o fim do bloqueio marítimo americano ao país. Os termos incluem, ainda, reparações por danos causados pela guerra e a retirada das forças americanas de áreas próximas ao território iraniano.