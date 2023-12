Militares israelenses encontram grande túnel próximo à borda de Gaza

Militares israelenses anunciaram neste domingo, 17, ter encontrado um túnel a 400 metros de distância dos limites de Gaza. Com o dobro da altura e o triplo da largura das outras já encontradas, essa é a maior estrutura subterrânea já identificada na zona de conflito.

O túnel fica próximo ao cruzamento de Erez, uma base militar israelense que monitora os moradores de Gaza que entram em Israel, e levantou questionamentos a respeito da incapacidade do exército de identificar a rede subterrânea que possibilitou o ataque de 8 de outubro.

A estrutura se estende por quatro quilômetros e se conecta a rede de túneis do Hamas, mas não ultrapassa os limites entre Gaza e o território israelense. “Pelo que seu, este túnel não atravessa Gaza para Israel e termina a 400 metros da fronteira, o que significa que os detectores não indicariam a sua construção”, disse o porta-voz militar israelense, major Nir Dinar.

De acordo com os militares, o túnel era grande o suficiente para a passagem de carros, o que pode ter possibilitado o trânsito de suprimentos e militantes do Hamas e, consequentemente, favorecido a ofensiva de outubro. A entrada do grande buraco estava sob uma garagem, o que explica o porquê de ele não ter sido descoberto por drones e imagens de satélite.

Embora os militares soubessem da rede subterrânea, os militares afirmam que não acreditava que ela seria utilizada para um ataque de larga escala.

Números do conflito

Segundo o Hamas, 18 mil pessoas já foram mortas pelo conflito. A guerra teve início com um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, que deixou 1.140 mortos. Desde lá, Israel prometeu aniquilar o grupo e, para isso, bombardeia continuamente o território de Gaza.

A destruição da rede subterrânea faz parte do projeto de aniquilamento do grupo terrorista. “Vamos caçá-los mesmo que precisemos descer até os túneis”, disse o contra-almirante Daniel Hagari.