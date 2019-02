Militares brasileiros evitam conflitos entre venezuelanos na fronteira

Uma nova escalada de violência na fronteira do Brasil e da Venezuela em Pacaraima (RR) foi evitada nesta segunda-feira, 25, pela ação da Força Nacional, do Exército e da Policia Rodoviária Federal. Manifestantes venezuelanos que exigem o ingresso da ajuda humanitária brasileira e americana a seu país mais uma vez tentaram entrar em confronto com soldados da Guarda Nacional Bolivariana (GNB). Mas houve momentos de tensão.

Venezuelanos exibem mensagem na região da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em Pacaraima (RR) – 25/02/2019

No final de semana, o quadro foi preocupante. Venezuelanos no lado brasileiro da fronteira arremessaram pedras na direção de soldados da GNB, que revidaram. Bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo lançada foram lançadas por eles para o lado do Brasil.

A estratégia montada pelas forças brasileiras na tarde de domingo 24 funcionou e foi repetida nesta segunda-feira. A fronteira brasileira ficou aberta, mas uma linha de segurança impediu a aproximação de manifestantes que queriam se aproximar dos soldados da GNB. Outros tentaram baixar a bandeira venezuelana para hastear outra, que trazia em azul as palavras “paz” e “liberdade”.

Dissuadidos pelos militares brasileiros, muitos dos manifestantes subiram um morro na lateral da divisa e se armaram mais uma vez com pedras. Alguns chegaram a atirá-las. Mas, desta vez, não houve revide.

A GNB trouxe um caminhão da tropa de choque para a área próxima da divisa, que permaneceu apenas em observação. Militares brasileiros já haviam desmobilizado os protestos e acalmado os ânimos no novo perímetro de segurança. O Palácio do Planalto já havia avisado que não adotaria nenhuma medida de força na região, a não ser que o país fosse agredido.

No final de semana, os soldados da GNB mataram e feriram civis venezuelanos na região de fronteira com o Brasil, muitos dos quais transferidos para tratamento em Boa Vista (RR). Em Santa Elena de Uairén, cidade a 15 quilômetros de Pacaraima, foram registradas as mortes de 25 pessoas desde a última sexta-feira, de acordo com relato de Emilio González, prefeito de Gran Sabana. Outras 84 foram feridas.

Na sexta-feira, os hospitais de Roraima já haviam recebido manifestantes da comunidade indígena de Kumarakapai, do lado venezuelano, a cerca de 80 quilômetros de Pacaraima. Eles foram feridos por tropas da GNB quando protestavam em favor do fim do bloqueio na fronteira com o Brasil e do ingresso da ajuda humanitária.