Militar português leva canhão para campo de golfe e deixa civil disparar

O major-general do Exército de Portugal Carlos Perestrelo emergiu em vídeo postado nas redes sociais do país que o mostra em um campo de golfe, na Ilha da Madeira, ensinando civis como usar uma peça de artilharia. A imagem viralizou na quarta-feira 23. Nesta quinta-feira, Perestrelo foi exonerado do cargo e responderá a inquérito sobre o mau uso de dinheiro publico para fins privados.

O vídeo não indica a data de gravação. Mas Perestrelo aparecia vestido com trajes de golfe. Logo após o canhão ser carregado com munição de festim, um soldado toca o clarim e um civil dispara a arma. Aos risos, cumprimenta o major.

Segundo o jornal português Público, a utilização indevida da peça de artilharia motivou o Exército a abrir a investigação para apurar as circunstâncias do transporte da arma e dos militares fardados presentes no campo de golfe.

O ministro da Defesa de Portugal decidiu exonerar Perestrelo nesta quinta-feira e, em uma cerimônia relâmpago, nomeou o contra-almirante João Dores Aresta como substituto do major-general no posto de comandante operação na Ilha da Madeira.