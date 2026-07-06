🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Mundo

Milhões de iranianos vão às ruas para cortejo fúnebre de Ali Khamenei: ‘Nos reergueremos’

Multidão vai atravessar Teerã em enorme procissão que regime usa como demonstração de unidade. O novo líder supremo do Irã, porém, continua sumido

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 10h14
Multidão de pessoas em uma rua, muitas segurando bandeiras vermelhas e verdes, com a Torre Azadi ao fundo. Dois carros alegóricos decorados com bandeiras iranianas e pessoas em cima se destacam na multidão. Árvores e edifícios compõem o cenário urbano
Multidão vai às ruas de Teerã para acompanhar cortejo fúnebre do aiatolá Ali Khamenei, ex-líder supremo do Irã assassinado em ataques dos EUA e Israel. 06/07/2026 - (Atta Kenare/AFP)
Continua após publicidade
Milhões de iranianos vão às ruas para cortejo fúnebre de Ali Khamenei: ‘Nos reergueremos’ Priorize VEJA no Google

Milhões de iranianos se aglomeraram nas ruas da capital Teerã nesta segunda-feira, 6, para o cortejo fúnebre do ex-líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, assassinado nos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que deram início a uma guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro.

A grandiosidade da marcha — independentemente de como tenha sido organizada — representa uma reviravolta extraordinária para um país que, há apenas sete meses, era tomado por protestos populares nos quais milhares de pessoas pediam o fim do regime dos aiatolás e, em reposta, foram mortas pelas forças de segurança do governo. Analistas consideram que a procissão é uma espécie de monumento ao fracasso dos objetivos iniciais do presidente Donald Trump, que esperava que o conflito levasse à queda da teocracia de turbante instalada no poder desde a revolução islâmica de 1979.

Multidão de pessoas com bandeiras vermelhas, verdes e brancas em uma rua, com um caminhão branco à direita e um grande banner com a imagem de um homem barbudo de óculos e turbante preto, acenando, ao fundo. Prédios e montanhas distantes completam o cenário sob céu claro
Cortejo fúnebre do aiatolá Ali Khamenei, em Teerã. 06/07/2026 – (Wakil Kohsar/AFP)

A multidão deslocou-se de leste a oeste, atravessando Teerã da Praça da Revolução até a Praça Azadi, após o funeral de Estado que ocupou os dois dias do final de semana na grande mesquita Mosalla, em Teerã. Participantes se vestiram de preto e levaram cartazes com o slogan “Nós nos reergueremos”; outros estavam equipados com a bandeira do Irã e fotos de Khamenei.

Siga
Continua após a publicidade

O metrô de Teerã, lotado de pessoas tentando se juntar à procissão, foi tomado por cantos: “Hoje é dia de luto, hoje é dia de luto. O mártir Khamenei está diante de Deus hoje”.

Multidão de pessoas em protesto, com milhares de bandeiras vermelhas e algumas verdes, brancas e pretas, em frente à Torre Azadi em Teerã. Homens em cima de um caminhão branco observam a manifestação. O céu está claro e o ambiente é de grande agitação
Cortejo fúnebre do aiatolá Ali Khamenei, em Teerã. 06/07/2026 – (Ozan Kose/AFP)
Continua após a publicidade

Ausência relevante

Na véspera, durante o funeral, iranianos enlutados escreveram a frase “Matem Trump” no palco, expressando um desejo coletivo de vingança que parece borbulhar entre a população também na marcha desta segunda. A expectativa é que o cortejo fúnebre dure entre 10 e 12 horas, dependendo do número de participantes. Era previsível que o evento atraísse multidões, uma vez que apenas um número limitado de pessoas conseguiu entrar na imensa mesquita Mosalla.

Multidão de pessoas, muitas vestindo preto, segurando bandeiras iranianas e vermelhas com inscrições árabes, em frente a um grande banner com retratos de líderes iranianos. Alguns homens estão em uma plataforma acima da multidão
Em cortejo fúnebre do aiatolá Ali Khamenei, em Teerã, imagem mostra líderes iranianos. 06/07/2026 – (Wakil Kohsar/AFP)

No domingo, toda a liderança iraniana — reduzida por sucessivos bombardeios ao longo da guerra, em especial operações direcionadas de assassinato por parte de Israel — compareceu à missa da manhã, com a única exceção do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, filho do falecido antecessor. Também ausente do cortejo, autoridades iranianas sustentam que ele não está incapacitado devido ao ataque ao prédio da presidência que matou seu pai e o deixou ferido, mas que não apareceu devido a preocupações com sua segurança.

Continua após a publicidade

No entanto, seus três irmãos compareceram aos rituais fúnebres. Graças a uma operação bem organizada pelas autoridades estatais e pelo exército de voluntários civis — que forneceram alimentação e abrigo às pessoas presentes —, não houve mortes; um contraste com funerais de Estado anteriores que rapidamente descambaram para o caos, incluindo o do líder supremo anterior, Ruhollah Khomeini. Mais de 10 milhões acompanharam o cortejo de seu caixão em 1989 (um recorde do Guinness Book), mas uma confusão levou à morte de 10 mil pessoas.

Demonstração de unidade nacional

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, elogiou o comportamento da multidão e expressou a esperança de que as imagens vindas do Irã levassem o Ocidente a refletir sobre a sanha de transformar o país de fora para dentro. “Se eu quiser dizer algo em persa, apenas quem fala a língua entenderá; mas o comportamento e a presença do povo são compreendidos pelo mundo todo”, declarou.

Multidão de pessoas vestindo preto e segurando bandeiras vermelhas e verdes, acompanhando dois caixões verdes decorados com flores em uma plataforma elevada. Uma mão estende um buquê de flores em direção aos caixões.
Caixão em meio aos milhões de iranianos que compareceram ao cortejo fúnebre do aiatolá Ali Khamenei, em Teerã. 06/07/2026 – (Atta Kenare/AFP)
Continua após a publicidade

Rejeitando a alegação de Trump de que o pesar demonstrado no funeral não passava de “lágrimas falsas”, Pezeshkian acrescentou que o luto “não é algo que se possa criar por ordem, as lágrimas nascem da dor e da tristeza que surgem no íntimo de uma pessoa, e o mundo vê essa verdade”.

Mais de 300 jornalistas estrangeiros, além dos correspondentes internacionais sediados no Irã, receberam vistos especiais para cobrir o funeral e a demonstração de unidade nacional. O presidente reformista, eleito há dois anos, completou que o ritual fúnebre não seria uma despedida, mas “um pacto para seguir em frente”.

Continua após a publicidade

“Ao iniciar essa guerra, o inimigo alterou a geografia da região, mas, na realidade, fortaleceu a unidade e a coesão entre os muçulmanos e até mesmo despertou a consciência dos povos do mundo para as suas alegações sobre direitos humanos”, concluiu.

Publicidade
TAGS:
Aiatolá Ali Khamenei
Estados Unidos
Governo do Irã
Israel
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).