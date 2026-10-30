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Milhares de civis deixam cidade ocupada pela Rússia em trégua mediada por Melania Trump

Cessar-fogo viabilizou a entrada de ajuda humanitária e a retirada de moradores de Oleshky, no sul da Ucrânia

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h55
Multidão de pessoas, incluindo jornalistas com câmeras e indivíduos em trajes militares, aglomeradas em uma rua rural. Ao fundo, caminhões com lonas brancas e árvores com folhagem de outono sob um céu nublado.
Esta fotografia, divulgada na página oficial do Facebook do Chefe de Gabinete do Presidente da Ucrânia, Kyrylo Budanov, em 30 de outubro de 2026 (FACEBOOK DE KYRYLO BUDANO/AFP)
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Moradores de Oleshky, cidade no sul da Ucrânia ocupada pelas forças russas, começaram a deixar a região nesta sexta-feira, 30, após um cessar-fogo intermediado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. A trégua permitiu a entrada de um comboio com alimentos, medicamentos e outros insumos, além da retirada dos civis que o desejassem por meio de um corredor humanitário.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a população local caiu de mais de 24 mil para cerca de 2 mil habitantes. Oleshky foi tomada pela Rússia nos primeiros dias da invasão e, desde então, seus moradores enfrentam condições precárias de sobrevivência. Segundo relatos de habitantes à agência AFP, a escassez de alimentos e água chegou a levar algumas pessoas a caçar e comer pombos. Outros contaram que precisavam atravessar trajetos minados, um deles conhecido como “estrada da morte”, para conseguir suprimentos.

O cessar-fogo entrou em vigor na terça-feira 27 e deve durar até domingo, 1º de novembro. A operação mobilizou 25 ônibus e nove ambulâncias. Os moradores que decidiram partir foram levados inicialmente para a Crimeia, península anexada por Moscou em 2014, e depois separados de acordo com o destino escolhido: Rússia ou Ucrânia.

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Trajeto de 1.600 km

Para os civis que desejam retornar ao território ucraniano, o percurso é longo e indireto. Segundo o negociador ucraniano David Arakhamia, os moradores que escolheram esse destino seguiram de Oleshky para Anapa, no sul da Rússia. De lá, viajaram de avião para Belarus e, posteriormente, atravessaram a fronteira com a Ucrânia de ônibus. O trajeto ultrapassa 1.600 quilômetros. As autoridades não divulgaram o número total de pessoas retiradas.

A comissária russa de direitos humanos, Yana Lantratova, publicou imagens de moradores aguardando para embarcar nos ônibus. Ela e o representante ucraniano Dmytro Lubinets estiveram no local para acompanhar a operação. Os dois apareceram lado a lado em entrevistas e conversaram com os habitantes, em uma demonstração incomum de cooperação entre autoridades dos países em guerra.

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Nem todos, porém, decidiram partir. Autoridades dos dois lados afirmaram que parte da população pretende permanecer na cidade, mesmo com a possibilidade de retomada dos combates. Durante a operação, Lubinets disse que as autoridades fariam o possível para garantir que a ajuda humanitária chegasse também a quem optasse por ficar.

Ataques em outras regiões persistem 

O cessar-fogo em Oleshky é considerado a trégua mais longa já registrada em uma área da linha de frente desde o início da invasão russa. A pausa, no entanto, está restrita à cidade e não representa uma suspensão mais ampla das hostilidades. Outras tentativas de interrupção temporária dos ataques, como as anunciadas durante a Páscoa ortodoxa, foram marcadas por acusações mútuas de violações.

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Na madrugada desta sexta-feira, ataques russos atingiram diferentes regiões da Ucrânia. Em Dnipro, no sudeste do país, cerca de 200 mil residências ficaram sem energia elétrica após bombardeios na noite anterior. Na quinta-feira, um ataque com drone matou ao menos 15 pessoas em uma plataforma ferroviária na cidade.

Do lado russo, o vice-ministro da Energia, Alexander Novak, afirmou que a Ucrânia atingiu três refinarias de petróleo e um complexo de gás nesta sexta-feira, após uma pausa de alguns dias nesse tipo de ofensiva. O presidente americano, Donald Trump, havia pedido que Kiev interrompesse os ataques contra instalações de energia russas.

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Kremlin minimiza cooperação

Apesar do caráter excepcional da cooperação em Oleshky, o Kremlin evitou tratar o episódio como um sinal de avanço nas negociações para encerrar a guerra. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, reconheceu que houve um alto grau de coordenação entre os representantes dos dois países, mas afirmou que seria difícil extrapolar a experiência para o processo de paz.

A operação também ocorre em um momento em que Moscou e Kiev buscam manter uma relação favorável com Trump, que tenta retomar as negociações entre os dois países. Os dois lados elogiaram a participação de Melania Trump na articulação da trégua. O papa Leão XIV também foi citado entre os envolvidos nos esforços para viabilizar a iniciativa.

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Enquanto as conversas diplomáticas seguem sem perspectiva concreta de acordo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem uma reunião prevista com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, neste sábado, 31, em Istambul. Segundo a Presidência turca, os dois líderes já conversaram sobre a guerra e questões de segurança no Mar Negro.

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