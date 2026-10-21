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Milei palpita na eleição espanhola e chama Sánchez de ‘ditador’

Presidente argentino viaja a Madri para apoiar campanha de extrema direita do Vox, a menos de um mês do pleito na nação europeia

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h36
Homem de cabelo castanho e terno preto gesticula com as mãos abertas e expressão facial intensa, falando em um púlpito com os dizeres Nueva Economía Fórum e Fórum Europa
O presidente argentino Javier Milei faz gestos enquanto fala durante um fórum econômico em Madri, em 21 de outubro de 2026.  (Thomas Coex/AFP)
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Milei palpita na eleição espanhola e chama Sánchez de ‘ditador’ Priorize VEJA no Google

O presidente da Argentina, Javier Milei, entrou nesta quarta-feira, 21, na campanha eleitoral espanhola, classificando Pedro Sánchez de “ditador” durante uma visita a Madri para demonstrar seu apoio à oposição de direita e de extrema direita, a pouco mais de um mês das eleições gerais.

“A Espanha soube acolher centenas de milhares de argentinos que fugiram da miséria e da falta de futuro, fruto do sinistro socialismo do século XXI e de sua filial argentina, o kirchnerismo, e vocês sofrem regularmente com o inaceitável ditador Pedro Sánchez”, disparou Milei em sua fala em um fórum econômico.

Durante seu discurso, o líder ultraliberal, de 55 anos, chamou o premiê de “ladrão” e “corrupto”, e instou os espanhóis a “expulsarem os socialistas a pontapés”, a pouco mais de um mês das eleições antecipadas de 29 de novembro.

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Em uma primeira reação, a porta-voz do Executivo de esquerda, Elma Saiz, pediu “respeito ao presidente do governo da Espanha” durante uma coletiva de imprensa.

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Eleições

Nesse pleito, para o qual cerca de 39 milhões de espanhóis estão convocados a votar, as pesquisas dão vantagem, por ora, ao conservador Partido Popular (PP), à frente dos socialistas, embora sem alcançar a maioria absoluta. Isso conferiria ao partido de extrema direita Vox uma possível posição decisiva.

Sánchez antecipou a votação, antes prevista para meados de 2027, após o Congresso barrar suas propostas de reforma no setor habitacional, em meio a uma onda de protestos na Espanha por moradia mais acessível. Sua aposta é que a questão da habitação favoreça a esquerda e ele continue no poder.

Ataques à esquerda

Milei também atacou os “partidos de esquerda” na Europa, acusando-os de serem os responsáveis pela “estagnação brutal” da economia do continente.

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Sobre a imigração, Milei acusou o governo de Sánchez de fomentar, com motivações eleitorais, uma “invasão” migratória, citando o que ocorreu no enclave de Ceuta, onde dezenas de milhares de migrantes entraram no final de julho.

“A estagnação econômica, combinada com a irresponsabilidade migratória, traça um caminho de decadência muito difícil de reverter para o futuro”, avaliou.

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Durante sua visita a Madri, o presidente argentino deve se reunir com representantes do Vox e com a presidente conservadora da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, do PP.

(Com informações da AFP)

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