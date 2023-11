Milei lidera corrida eleitoral na Argentina, segundo AtlasIntel

A primeira pesquisa AtlasIntel realizada no segundo turno para aferir a preferência do eleitorado na Argentina mostra o candidato de extrema direita, Javier Milei, na liderança, com 52% dos votos válidos. O atual ministro da economia, representante do peronismo, Sergio Massa, tem 48%.

Quando considerados os votos totais, Milei aparece com 48,5% e Massa com 44,7%. Tecnicamente, trata-se de um empate técnico, já que os números estão no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para cima, ou para baixo.

O representante da frente La Libertad Avanza também mantém a preferência do eleitorado em quase todas as questões chave do debate que tem dominado a camapanha eleitoral. Milei é apontado como o mais preparado para combater a violência, reduzir a corrupção, desenvolver a economia e gerar empregos e para lidar com a inflação e reduzir a pobreza.

A pesquisa revela ainda que o ultraliberal têm a preferência dos homens, amealhando 53% desse eleitorado, contra 48% das mulheres. Já a maioria das pessoas que votam em Massa são do sexo feminino- 34% do total – contra 31% entre os eleitores do sexo masculino. Os jovens entre 16 e 24 anos também são majoritariamente favoráveis a Milei: 64% votam nele.

Desde que iniciou sua campanha, o economista lde direita tem encampado como principal proposta a dolaroização da economia, o que na prática siginificaria abrir mão de determinar a política monetária. O levantamento revela, contudo, que 49% dos argentinos são contra a medida.

Outras propostas polêmicas de Milei também desagradam o eleitorado como um todo. A venda de órgãos para transplante é rejeitada por 78% e a liberação da compra de armas para a população por 65%.

Como representante do governo, Massa sofre com a conjuntura que é altamente desfavorável: 79% acredita que a criminalidade está aumentando; 75% que a corrupção está crescendo e 77% que a economia vai mal. A pior notícia para o candidato do Unión Por La Pátria, porém, está relacionada à crise de combustível que afeta a Argentina. A 15 dias das eleições, metade do eleitorado (49%) o considera responsável pelo desabastecimento e pelo reajuste de preços.

AtlasIntel ouviu 3 218 eleitores, por meio de questionário digital, entre os dias 1 e 3 de novembro. No primeiro turno, o instituto foi o único a prever vitória parcial de Massa.