Milei confirma candidatura à reeleição na Argentina em meio a tensões internas

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O presidente argentino Javier Milei confirmou sua intenção de buscar a reeleição em 2027, durante um evento na Casa Rosada. A declaração, em meio a tensões políticas, reforça sua agenda liberal e a visão de abertura econômica. Conheça os detalhes do anúncio e os possíveis adversários na próxima corrida presidencial.

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O presidente argentino Javier Milei confirmou neste sábado 14 que vai disputar a reeleição em 2027. O anúncio ocorreu durante um evento dedicado ao líder histórico Manuel Belgrano na Casa Rosada, sede do governo argentino. “Para os que dizem que duvidam que estou indo para a reeleição: sim, estou indo para a reeleição”, disse Milei.

A declaração do chefe de Estado ocorre em meio a tensões internas e a especulações sobre os rumos futuros da gestão. Milei utilizou a ocasião para vincular sua plataforma política, baseada em visões liberais, à imagem de Belgrano — economista que tem seu legado disputado por diferentes correntes ideológicas no país vizinho.

No discurso, Milei enfatizou a importância da abertura econômica e do livre comércio, além de traçar metas de expansão para as transações comerciais e prever uma série de cortes de impostos.

Entre os possíveis adversários do atual presidente na eleição estão o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof (Partido Justicialista), que se movimenta nos bastidores para ser o representante do peronismo na disputa, e Sergio Massa (Frente Renovadora), ex-ministro da Economia derrotado por Milei em 2023.