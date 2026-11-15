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Milei confirma candidatura à reeleição na Argentina em meio a tensões internas

Anúncio foi feito neste sábado, 14, na Casa Rosada; disputa presidencial de 2027 pode ter os peronistas Axel Kicillof e Sergio Massa como principais adversários

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 12h31 | Atualizado em 15 nov 2026, 13h25
Homem de meia-idade, pele clara e cabelos castanhos ondulados, com costeletas e olhos azuis, olhando para o lado esquerdo da imagem, em close-up
Javier Milei - 24/09/2026 (Michael Nagle/Bloomberg via/Getty Images)
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Milei confirma candidatura à reeleição na Argentina em meio a tensões internas Priorize VEJA no Google

O presidente argentino Javier Milei confirmou neste sábado 14 que vai disputar a reeleição em 2027. O anúncio ocorreu durante um evento dedicado ao líder histórico Manuel Belgrano na Casa Rosada, sede do governo argentino. “Para os que dizem que duvidam que estou indo para a reeleição: sim, estou indo para a reeleição”, disse Milei.

A declaração do chefe de Estado ocorre em meio a tensões internas e a especulações sobre os rumos futuros da gestão. Milei utilizou a ocasião para vincular sua plataforma política, baseada em visões liberais, à imagem de Belgrano — economista que tem seu legado disputado por diferentes correntes ideológicas no país vizinho.

No discurso, Milei enfatizou a importância da abertura econômica e do livre comércio, além de traçar metas de expansão para as transações comerciais e prever uma série de cortes de impostos.

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Entre os possíveis adversários do atual presidente na eleição estão o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof (Partido Justicialista), que se movimenta nos bastidores para ser o representante do peronismo na disputa, e Sergio Massa (Frente Renovadora), ex-ministro da Economia derrotado por Milei em 2023.

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