Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Milei compartilha mensagem de deputado americano que chama Lula de ‘porco’

O presidente argentino tem feito ataques constantes ao petista, o que levou a uma escalada nas tensões e uma crise diplomática inédita entre os países

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h03 | Atualizado em 11 ago 2026, 09h21
MORENO, ARGENTINA - SEPTEMBER 3: President of Argentina Javier Milei gives a speech during a campaign rally at Club Villa Angela on September 3, 2025 in Moreno, Argentina. The province of Buenos Aires will hold legislative elections on September 7 to renew 46 representatives and 23 provincial senators. (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)
O presidente da Argentina, Javier Milei (Tomas Cuesta/Getty Images)
Continua após publicidade
Milei compartilha mensagem de deputado americano que chama Lula de ‘porco’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou à carga contra o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio à crise diplomática entre os dois países ao compartilhar, no último domingo 9, uma postagem nas redes sociais em que o petista é chamado de porco.

“O ódio e o desprezo com que o criminoso Lula da Silva, do Brasil, se manifesta em relação ao nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vêm diretamente de seus chefes na ditadura castro-comunista”, afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) o deputado americano Carlos Giménez, do Partido Republicano, em referência ao regime de seu país de origem. “Os brasileiros merecem muito mais do que esse porco”, ele completou.

O mesmo parlamentar, eleito pela Flórida, chegou a publicar uma montagem feita com inteligência artificial (IA) da foto de Nicolás Maduro após ser capturado na operação militar dos Estados Unidos em janeiro — no lugar do ditador da Venezuela, aparece a imagem de Lula e a legenda: “o que o espera”. (Neste caso, não houve compartilhamento por Milei.)

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos dias, o argentino já havia postado mais mensagens críticas sobre Lula em sua conta. Ele republicou, por exemplo, a imagem do mandatário brasileiro sendo fichado no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) em 1980, quando foi preso por liderar greves de metalúrgicos durante a ditadura militar, e compartilhou um post do escritor ultraconservador Agustín Laje, em que afirma que a imprensa argentina tenta “forjar a imagem de um Lula inocente e honesto” e que “uma parcela significativa da mídia decidiu que proteger o socialismo do século 21 exigia mentir a seu favor”.

Crise diplomática

As mensagens vêm após uma sequência recente de ataques de Milei a Lula. Na convenção nacional do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, o argentino chamou o presidente brasileiro de “presidiário” ” e “lixo socialista“, dirigindo críticas ainda ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Continua após a publicidade

Após um ensaio de desescalada por parte da chancelaria argentina, Milei voltou a mencionar Lula em entrevista à emissora argentina LN+ na semana passada, chamando-o de “ladrão” e “corrupto” e voltando a questionar decisões do Supremo que anularam as condenações de Lula nos processos da Lava Jato.

A representação diplomática entre os dois países foi afetada pelo impasse. Brasil e Argentina estão atualmente sem seus embaixadores em Buenos Aires e Brasília, e os assuntos bilaterais são conduzidos por encarregados de negócios. Vieira afirmou que a recomposição dos postos de embaixador poderá ocorrer depois que forem eliminadas as circunstâncias que levaram ao quadro atual.

Continua após a publicidade

“Precisamos ser muito claros quanto a isso, pelo bem dessa relação: esse tipo de agressão deve cessar imediatamente para que possamos trabalhar no vínculo bilateral, que é tão importante”, disse Mauro Vieira, chanceler de Lula, ao jornal argentino Clarín. Vieira afirmou que Brasília continua tratando a Argentina como um parceiro estratégico e que o governo espera uma demonstração equivalente por parte da administração Milei.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Estados Unidos
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).