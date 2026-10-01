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Milei busca investidores na França e anuncia US$ 10 bi em projetos de energia na Argentina

Presidente argentino apresentou país como fornecedor de gás, petróleo e minerais que é 'confiável e aliado aos valores ocidentais'

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h59
Dois homens brancos em trajes sociais escuros, um com cabelo curto e outro com cabelo comprido e encaracolado, conversam próximos, o de cabelo curto com a cabeça baixa e o outro sorrindo
O presidente francês Emmanuel Macron (à esquerda) recebe o presidente argentino Javier Milei no Palácio do Eliseu (Ludovic Marin/AFP)
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O presidente argentino, Javier Milei, aproveitou sua visita a Paris nesta quinta-feira, 1º, para apresentar a Argentina a empresários europeus como uma fonte de energia e minerais estratégicos. Durante a chamada Argentina Week, realizada na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a francesa TotalEnergies anunciou uma carteira de investimentos de cerca de US$ 10 bilhões (R$ 51,8 bilhões) no país nos próximos anos, principalmente para ampliar a produção de gás e petróleo.

Diante de potenciais investidores, Milei defendeu que a Argentina reúne recursos naturais abundantes, estabilidade para os negócios e distância dos principais conflitos geopolíticos. Em um discurso de quase uma hora, recebido com aplausos e uma ovação de pé, o presidente voltou a defender seu programa econômico e afirmou estar otimista com a possibilidade de disputar um novo mandato nas eleições de 2027.

“A Europa aprendeu o quão caro é depender de fornecedores não confiáveis”, disse Milei. Segundo ele, a Argentina pode oferecer aos países europeus energia em abundância a partir de uma região sem conflitos e alinhada aos “valores ocidentais”. A declaração ocorre enquanto governos europeus buscam diversificar fontes de energia e reduzir a exposição a riscos geopolíticos.

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Petróleo e gás

Após o discurso de Milei, o presidente-executivo da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, anunciou que a companhia pretende investir cerca de US$ 10 bilhões na Argentina em diferentes projetos. O grupo, responsável por cerca de um quarto da produção de gás do país, prevê perfurar novos poços na Terra do Fogo e ampliar a produção em Neuquén, na região de Vaca Muerta. A empresa pretende elevar sua produção de gás para 16 milhões de metros cúbicos por dia e estima investimentos de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões nos próximos dez anos.

Em Vaca Muerta, uma das maiores formações de petróleo e gás não convencionais do mundo, a TotalEnergies pretende aumentar a produção de gás em Aguada Pichana e avançar também em um projeto de petróleo em San Roque. A companhia ainda planeja um novo desenvolvimento offshore na Terra do Fogo, batizado de Alberdi, com investimento estimado em US$ 1,5 bilhão.

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A exploração de petróleo e gás de xisto depende do fraturamento hidráulico, técnica que utiliza água, areia e produtos químicos sob alta pressão para liberar os combustíveis presos nas rochas. O método é alvo de críticas por seus possíveis impactos ambientais.

A francesa Eramet, por sua vez, anunciou a intenção de solicitar a inclusão de seu projeto de lítio Centenario-Ratones, na província de Salta, no regime argentino de incentivos a grandes investimentos. A expansão poderá exigir cerca de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão) e acrescentar 11 mil toneladas anuais à capacidade de produção de carbonato de lítio, atualmente de 24 mil toneladas.

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Minerais estratégicos

O interesse europeu pelos recursos argentinos também ganhou força com as mudanças no cenário geopolítico dos últimos anos. A invasão russa da Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio afetaram o fornecimento de hidrocarbonetos para a Europa, enquanto Estados Unidos e China ampliaram a disputa por minerais considerados estratégicos para setores como energia, tecnologia e defesa.

Milei destacou as reservas argentinas de cobre, lítio e urânio e afirmou que o país oferece “segurança jurídica” às empresas de mineração. Também disse que a Argentina reúne os recursos necessários para se tornar um polo de inteligência artificial, incluindo a energia, os metais e os minerais demandados pelos atuais centros de processamento de dados.

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A agenda de Milei na França também incluiu uma reunião com o presidente Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. O argentino esteve acompanhado da irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei. O encontro bilateral foi seguido por reuniões com empresários franceses, em meio à ofensiva do governo argentino para atrair capital estrangeiro para setores como energia, mineração e infraestrutura.

Economia sob pressão

A ofensiva de Milei por investimentos acontece a cerca de um ano das eleições presidenciais argentinas. Desde que assumiu o poder, no fim de 2023, o governo promoveu um forte ajuste fiscal e reduziu a inflação anual de cerca de 161% para pouco mais de 33%, segundo dados citados pelo Le Monde. Ao mesmo tempo, a atividade econômica e o mercado de trabalho continuam sob pressão.

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A pobreza atingiu 32,3% da população no primeiro semestre de 2026, enquanto o desemprego chegou a 7,9%, de acordo com dados recentes citados pelo jornal francês. A economia também perdeu ritmo, com revisões para baixo nas perspectivas de crescimento.

Milei, que se define como “anarco-capitalista”, tem defendido a continuidade de seu programa de reformas e prometido aprofundá-lo caso seja reeleito e obtenha maior apoio parlamentar. Em Paris, o presidente voltou a apostar nos recursos energéticos e minerais argentinos como parte central da estratégia para atrair investimentos estrangeiros e ampliar as exportações do país.

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