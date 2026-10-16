‘Midterms’: democratas superam republicanos em arrecadação apesar de bilhões de Musk

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Democratas superam republicanos em arrecadação de fundos para as eleições de meio de mandato nos EUA, mesmo com injeção de milhões de Elon Musk no Partido Republicano. Relatório da FEC mostra vantagem em estados-chave e disputas pela Câmara. Entenda como o dinheiro influencia a corrida eleitoral.

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Um novo relatório de financiamento, apresentado na quinta-feira 15 à Comissão Federal Eleitoral (FEC) dos Estados Unidos, revelou que os democratas conseguiram arrecadar, até o momento, mais dinheiro para suas campanhas políticas do que seus oponentes republicanos. A vantagem ocorre mesmo após uma injeção de 276 milhões de dólares (quase 1,4 bilhão de reais) do magnata Elon Musk no partido de Donald Trump.

As eleições de meio de mandato, que ocorrem em novembro, acirraram as disputas entre os dois partidos por mais vagas no Congresso americano. A Câmara dos Deputados inteira e um terço do Senado dos Estados Unidos serão renovados no dia 3 do próximo mês, colocando em disputa o controle do Legislativo, hoje nas mãos dos republicanos.

Em seis estados considerados decisivos para o controle do Senado (Texas, Alasca, Ohio, Maine, Michigan e Iowa), os democratas arrecadaram entre três e seis vezes mais do que seus oponentes republicanos no trimestre de julho a setembro, segundo análise do jornal Punchbowl News.

No Texas, por exemplo, o democrata James Talarico conseguiu angariar o recorde de US$ 64 milhões (R$ 323 milhões). Por outro lado, a campanha do republicano Ken Paxton obteve US$ 10,2 milhões (R$ 51,5 milhões) e um adicional de US$ 8,5 milhões (R$ 42,9 milhões) vindo de comitês conjuntos com outros candidatos.

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Vantagem na Câmara

Os democratas também superaram os republicanos em disputas importantes pela Câmara. Pelo menos 47 republicanos em exercício arrecadaram menos do que seus rivais democratas ou independentes, enquanto apenas cerca de seis titulares democratas foram superados em arrecadação por republicanos.

O volume financeiro arrecadado ajuda os candidatos a encher os meios de comunicação tradicionais (emissoras de TV e rádios) e as plataformas digitais com anúncios nas semanas decisivas da campanha. Para apoiar os candidatos republicanos, o presidente Donald Trump decidiu fazer uma turnê de comícios diários por todo o país.

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Arrecadação em detalhes

Embora os democratas tenham feito da arrecadação junto a pequenos doadores seu lema oficial de campanha, os dados demonstram que o partido também recebeu generosas contribuições de grandes doadores, repetindo o padrão de disputas anteriores.

Na eleição presidencial de 2024, a candidata democrata Kamala Harris gastou US$ 1,17 bilhão (R$ 5,93 bilhões) em sua campanha de pouco mais de 100 dias, iniciada após a desistência do então presidente Joe Biden. Por outro lado, Donald Trump venceu a disputa gastando US$ 255 milhões (R$ 1,28 bilhão).

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Ao longo deste ciclo eleitoral, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX que serviu brevemente no governo Trump antes de uma ruptura pública e posterior reconciliação, contribuiu com cerca de US$ 366 milhões (R$ 1,84 bilhão de reais) para o Partido Republicano, segundo análises da mídia americana.

(Com informações da AFP)