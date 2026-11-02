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Midterms 2026: o que está em jogo nas propostas votadas pelos eleitores

Consultas populares em 39 estados mostram onde estão as brigas que dividem o país para além das disputas entre Democratas e Republicanos

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 2 nov 2026, 15h38 | Atualizado em 2 nov 2026, 15h58
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026.
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
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Midterms 2026: o que está em jogo nas propostas votadas pelos eleitores Priorize VEJA no Google

Além de escolher deputados, senadores e governadores, os eleitores americanos vão decidir nesta terça-feira, 3 de novembro, sobre leis específicas que passam por referendo para entrar ou não em vigor. São 145 propostas em 39 estados que aguardam o Sim ou Não dos cidadãos, sem o filtro de seus representantes nas assembleias estaduais. A lista vai de um imposto inédito sobre bilionários na Califórnia a regras de identificação do eleitor, passando também  por aborto, atletas trans, mapas eleitorais e até o direito de cozinhar com gás.

O pacote diz muito sobre o momento político do país. Parte das propostas sobre eleições nasce das acusações de fraude feitas pelo presidente Donald Trump, já desmentidas por auditorias e tribunais. Outra parte reflete a guerra de redistritamento iniciada em 2025, quando estados governados por republicanos e democratas passaram a redesenhar seus distritos com o objetivo declarado de ganhar cadeiras na Câmara.

Como funcionam as “propositions”

Nos Estados Unidos, o nome genérico é ballot measure, algo como “medida na cédula”. Cada estado batiza as suas de um jeito: na Califórnia e no Arizona são propositions (Prop. 40, Prop. 144); em Ohio, issues; em Maryland e Wisconsin, questions; no Colorado, amendments quando mexem na Constituição estadual. Não existem referendos nacionais, as consultas são sempre estaduais ou locais, e não há espaço para nuances. Vota-se Sim ou Não.

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Imposto sobre bilionários

A proposta de maior repercussão é a Prop. 40 da Califórnia, que criaria o primeiro imposto estadual sobre patrimônio do país. O texto prevê uma cobrança única de 5% sobre o patrimônio líquido de quem morava no estado em 1º de janeiro de 2026 e tinha mais de 1 bilhão de dólares (cerca de 200 pessoas) com pagamento dividido em cinco anos. O sindicato de trabalhadores da saúde SEIU-UHW, autor da proposta, estima arrecadação de cerca de 100 bilhões de dó;ares, destinados sobretudo à saúde.

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O Escritório do Analista Legislativo (LAO), órgão apartidário que assessora a Assembleia estadual em questões fiscais e redige a análise oficial de cada medida submetida aos eleitores, prevê um ganho temporário de dezenas de bilhões de dólares, mas uma possível perda anual de até 1 bilhão de dólares em imposto de renda caso parte dos bilionários deixe o estado. A proposta tem o apoio do senador Bernie Sanders e do Partido Democrata estadual, mas é combatida não só por entidades empresariais como também pelo sindicato dos professores e pela Planned Parenthood.

O grupo Building a Better California, criado por Sergey Brin, cofundador do Google, e Eric Schmidt, ex-CEO da empresa, emplacou duas contrapropostas, as Props. 41 e 42. Se qualquer uma delas tiver mais votos que a Prop. 40, o imposto sobre bilionários é anulado.

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No estado de Washington, a Initiative 645 quer revogar o imposto de 9,9% sobre a renda anual acima de 1 milhão de dólares, aprovado neste ano e previsto para entrar em vigor em 2028, e proibir qualquer imposto de renda estadual ou municipal. Washington é um dos nove estados que historicamente não tributam a renda do trabalho. 

Identidade do eleitor e voto de estrangeiros

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Seis estados votam regras de identificação do eleitor, o maior número num só ano. Nos Estados Unidos, não existe um documento nacional obrigatório, e cada estado tem sua própria forma de comprovar a identidade do eleitor.

Em três estados, Ohio, Carolina do Norte e Arizona, a exigência de um documento com foto já existe em lei, e as propostas a levariam para a Constituição, o que torna mais difícil derrubá-la.

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Em Nevada, a exigência foi aprovada em 2024, mas, como emendas constitucionais de iniciativa popular precisam passar em duas eleições seguidas, volta agora às urnas.

O teste mais simbólico está em dois estados democratas. Na Califórnia, a Prop. 39 exigiria documento oficial com foto para votar presencialmente, além de criar uma carteira de eleitor gratuita. No Colorado, a Amendment 84 cria exigência semelhante para o voto postal.

Outros seis estados (Alasca, Arizona, Arkansas, Kansas, Dakota do Sul e Virgínia Ocidental) votam textos que afirmam que só cidadãos americanos podem votar. Na prática, pouco muda: estrangeiros já são proibidos de votar em eleições federais e estaduais em todos eles. A ideia é previnir que cidades desses estados sigam o exemplo de Washington, D.C. e partes de Maryland, Vermont e Califórnia, que abriram eleições locais a residentes estrangeiros.

Entidades de direitos civis argumentam que, por não serem obrigatórios, as camadas mais pobres da população têm o maior percentual de pessoas sem documentos com fotos, principalmente carteira de motorista e passaporte, portanto sua exigência seria discriminatória.

Aborto

O aborto, que dominou as consultas populares entre 2022 e 2024, aparece em quatro estados. Em 2024 houve 11 medidas sobre o tema, recorde histórico. Neste ano, são 4 propostas.

Virgínia: inclui na Constituição o direito à “liberdade reprodutiva”, que autoriza aborto, contracepção e tratamentos de fertilidade. O estado é o único do Sul que não proíbe o aborto até a 12ª semana ou antes. Na mesma cédula, a Question 2 retira da Constituição estadual a proibição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Nevada: cria um direito constitucional ao aborto. O procedimento já é legal até 24 semanas, mas uma emenda é mais difícil de derrubar do que uma lei. Os eleitores aprovaram o texto em 2024 com 64,4% e precisam confirmá-lo agora.

Idaho: derruba uma das proibições mais rígidas do país ao garantiria o aborto até a viabilidade fetal, por volta de 24 semanas. Como é uma lei, e não emenda constitucional, a Assembleia estadual, de maioria republicana, poderia alterá-la ou revogá-la depois.

Missouri: é o movimento inverso. Em 2024, os eleitores incluíram o direito ao aborto na Constituição por cerca de 52% a 48%. A nova proposta, levada às urnas pela Assembleia republicana, revoga essa emenda e permite o aborto apenas em emergências médicas, anomalias fetais e casos de estupro ou incesto até a 12ª semana. O mesmo texto proíbe procedimentos de transição de gênero em menores.

Atletas trans

Pela primeira vez, eleitores vão decidir diretamente sobre a participação de atletas trans nas competições femininas escolares, em quatro estados. Antes, o tema só havia sido definido por leis e regulamentos; 29 estados já restringem as equipes femininas a estudantes do sexo feminino no nascimento. 

Washington: proíbe estudantes nascidos do sexo masculino de competir em equipes femininas e exige que atletas dessas equipes apresentem documento médico atestando o sexo. A ex-jogadora de futebol Megan Rapinoe está entre os opositores, que dizem que a regra abre caminho para verificações invasivas em todas as meninas.

Colorado: são duas propostas ligadas ao tema. Uma separa todas as equipes escolares, do ensino fundamental à universidade, pelo sexo biológico; e a outra proíbe cirurgias de transição de gênero em menores de 18 anos.

Arizona: além do esporte, restringe o uso de banheiros e vestiários ligados à prática esportiva conforme o sexo biológico no nascimento.

Nebraska: leva para a Constituição estadual uma proibição que já existe em lei.

Washington e Colorado são estados governados por democratas, o que transforma o resultado num termômetro sobre a posição do partido no tema. Republicanos veem na pauta um ponto fraco dos adversários. Não há estudos que mostrem quantas pessoas seriam atingidas pelas medidas, caso aprovadas.

Diversidade, vetos e o direito ao gás

Duas propostas miram programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês). Em Wisconsin, a Question 3 inclui na Constituição a proibição de que o governo dê “tratamento preferencial” com base em raça, sexo, cor, etnia ou origem nacional em empregos, educação e contratos públicos. Defensores dizem que as regras alinham os estados à decisão da Suprema Corte que derrubou as cotas raciais nas universidades em 2023; opositores afirmam que a discriminação já é proibida e que o alvo real são políticas para grupos historicamente prejudicados.

Há ainda propostas menos ruidosas, mas reveladoras sobre o estado da política americana hoje:

Wisconsin: a Question 1 impede o governador de usar o veto parcial para criar ou aumentar impostos e taxas. A proposta responde a uma manobra do governador democrata Tony Evers, que apagou caracteres de um trecho do orçamento que permitia aumentar o financiamento escolar até o ano letivo “2024-25” e o transformou em “2425”, estendendo o aumento por quatro séculos. A Suprema Corte estadual validou o veto.

Kentucky: a Amendment 1 proíbe o governador de conceder perdões ou comutar penas a nos 60 dias antes da eleição para governador, para evitar que políticos livrem parentes e aliados em seus últimos dias no poder. Tanto o presidente Trump quanto o presidente Biden, no âmbito federal, usaram do estratagema em seus últimos dias na Casa Branca.

Colorado: a Amendment 81 obriga a polícia a avisar as autoridades federais de imigração quando acusar de crime violento alguém que esteja ilegalmente no país ou cuja situação migratória seja desconhecida.

Colorado: uma proposta quer inscrever na Constituição o direito de comprar gás natural para cozinhar e aquecer casas e empresas. Apoiadores querem impedir que cidades e o estado restrinjam ligações de gás em novas construções como parte das metas climáticas; críticos veem um presente à indústria de combustíveis fósseis.

Arizona: uma proposta quer proibir novos radares e câmeras de semáforo. Cidades que já usam os equipamentos terão de pedir aval dos eleitores em 2027 e, depois, a cada dez anos.

Os resultados começam a sair na noite de terça, mas em estados como a Califórnia, onde a apuração de votos pelo correio é lenta, a certificação pode levar até 38 dias.

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