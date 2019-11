Michael Bloomberg, ex-prefeito de NY, pode concorrer à presidência em 2020

O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg cogita concorrer à indicação do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos em 2020. Segundo um porta-voz, o bilionário está preocupado com os rumos da corrida por considerar Joe Biden muito moderado e Bernie Sanders e Elizabeth Warren muito radicais.

Bloomberg, o magnata da imprensa e filantropo que serviu três mandatos como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos, está cético quanto às chances de qualquer um dos atuais candidatos democratas derrotar o presidente Donald Trump nas eleições gerais do próximo ano, disse o porta-voz Howard Wolfson em um comunicado.

“Mike está cada vez mais preocupado com o fato de o atual grupo de candidatos não estar bem posicionado para” derrotar Trump, afirmou Wolfson.

Bloomberg, de 77 anos, deve apresentar nesta semana a documentação para disputar a primária presidencial democrata no Alabama, que exige a inscrição com muita antecedência. Isso manteria suas opções em aberto para uma possível candidatura à Casa Branca.

O campo democrata, agora com 17 pré-candidatos, vem convergindo para quatro nomes, de acordo com pesquisas recentes: os senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders, que representam a ala progressista do partido, e o ex-vice-presidente Joe Biden e o prefeito Pete Buttiieg, de South Bend, Indiana, representando a asa mais moderada.

Bloomberg, presidente-executivo da Bloomberg LP, foi prefeito de Nova York de 2002 a 2013 e tem atuado como um dos principais advogados e filantropos das questões de mudança climática e violência armada.

“Se Mike concorrer, ele oferecerá uma nova opção para os democratas, com base em um histórico único, administrando a maior cidade dos Estados Unidos, construindo um negócio do zero e enfrentando alguns dos desafios mais difíceis dos EUA como filantropo de alto impacto”, afirmou Wolfson.

“Mike seria capaz de lutar contra Trump e vencer”, acrescentou.

Bloomberg criticou Warren e seu plano de instituir um imposto sobre os bilionários americano, se for eleita presidente, para financiar programas que vão desde atendimento médico universal a escolas gratuitas. Caso Bloomberg participe da disputa, ele provavelmente competiria com candidatos como Biden e Buttigieg como uma alternativa moderada ao progressismo populista de Warren.

Bloomberg, que a Forbes classifica como o oitavo americano mais rico, com uma fortuna estimada de 53,4 bilhões de dólares, seria capaz de financiar sua própria campanha, talvez permitindo que ele crescesse rapidamente na disputa. Mas teria que construir uma organização em vários estados em tempo real.

O caucus de Iowa, a primeira disputa formal no calendário democrata, será realizado no dia 3 de fevereiro.

(Com Reuters)