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Pela primeira vez em 80 anos, a Corte Internacional de Justiça condenou um Estado por genocídio contra a minoria rohingya. Mianmar e a aliada China rejeitaram o veredito histórico e alegam injustiça, enquanto mais de um milhão de refugiados seguem exilados. Entenda os desdobramentos.

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Mianmar rejeitou rejeitou nesta sexta-feira, 20, o parecer histórico da Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais alta instância judicial do mundo e ligada às Nações Unidas, de que a nação sul-asiática cometeu genocídio contra a minoria rohingya.

Khaing Khaing Soe, porta-voz do governo de Mianmar, declarou em uma coletiva de imprensa que o país foi vítima de uma “injustiça”. A China, sua aliada, também criticou o veredito — um dia após ter divulgado, em conjunto com os Estados Unidos e a Rússia, um comunicado instando tribunais internacionais a evitarem abusos e excessos.

“Nosso país foi acusado injustamente”, disse Soe. “Esta decisão não foi unânime; não é justa.”

O governo de Mianmar foi considerado culpado por 9 votos contra 6, depois de sete anos de batalha jurídica. Foi a primeira vez, nos 80 anos de história da CIJ, que seus magistrados determinaram que um Estado cometeu genocídio.

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A China, aliada da nação governada por uma junta militar desde um golpe em 2021, afirmou que decisões dessa natureza, tomadas pela mais alta corte das Nações Unidas, “não contribuem para a resolução de disputas”.

“A comunidade internacional deve envidar esforços conjuntos nesse sentido, a fim de evitar complicações adicionais a essa questão”, declarou a repórteres, em Pequim, Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

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Condenação

O caso se debruçou, em particular, sobre uma campanha realizada pelos militares de Mianmar entre 2016 e 2017, que forçou mais de 700 mil rohingyas — em sua maioria muçulmanos — a fugir do país, cruzando a fronteira com Bangladesh. Eles chegaram relatando assassinatos em massa de adultos e crianças, estupros coletivos e a destruição de vilarejos por meio de incêndios.

O caso contra Mianmar foi levado ao tribunal pela Gâmbia, um Estado de maioria muçulmana, em nome dos sobreviventes rohingyas. O caso baseou-se em alegações de declarações de teor genocida e em “padrões de conduta” que demonstravam tentativas de destruir o grupo durante ataques no estado de Rakhine — incluindo o ato de abrir fogo contra fugitivos e impedir o seu retorno.

Em janeiro, a CIJ realizou sessões a portas fechadas para ouvir sobreviventes que habitam campos de refugiados em Bangladesh. Mais de um milhão de rohingyas ainda estão nesses campos, que constituem o maior assentamento de refugiados do mundo; estima-se que menos de 600 mil permaneçam em Mianmar, país de maioria budista.

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+ EUA reagem a decisão sobre genocídio em meio à ofensiva de Trump a cortes internacionais

Mianmar negou a prática de genocídio, alegando que suas ações visavam um grupo militante rohingya responsável por ataques no estilo guerrilha. Os juízes rejeitaram as alegações.

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O líder do país, Min Aung Hlaing, que comandava as forças militares durante os ataques de 2016 e 2017, é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Diferentemente da CIJ, o TPI processa indivíduos, e não Estados, por acusações de crimes contra a humanidade. O ex-general derrubou o governo eleito com um golpe em 2021, desencadeando uma guerra civil que deixou dezenas de milhares de mortos.