Ler Resumo





Em decisão histórica, a Corte Internacional de Justiça concluiu que Mianmar cometeu genocídio contra a minoria rohingya. É a primeira vez que o principal tribunal da ONU responsabiliza um Estado pelo crime. A sentença exige reparações e abre precedente internacional relevante.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais alto tribunal do mundo e ligado às Nações Unidas, determinou nesta quinta-feira, 19, que Mianmar, país de maioria budista no Sudeste Asiático, cometeu genocídio contra a minoria rohingya do país. Foi a primeira vez que o órgão responsabilizou um Estado pelo crime.

A decisão, por 9 votos contra 6, encerra sete anos de uma batalha jurídica que foi considerada um teste para o enfrentamento do mais grave de todos os delitos de autoria estatal.

“O tribunal está plenamente convencido de que Mianmar cometeu atos que se enquadram na Convenção sobre Genocídio, com a intenção de destruir uma parte substancial da população rohingya em Mianmar”, declarou o presidente da CIJ, Yuji Iwasawa.

O caso se debruçou, em particular, sobre uma campanha realizada pelos militares de Mianmar entre 2016 e 2017, que forçou mais de 700 mil rohingyas — em sua maioria muçulmanos — a fugir do país, cruzando a fronteira com Bangladesh. Eles chegaram relatando assassinatos em massa de adultos e crianças, estupros coletivos e a destruição de vilarejos por meio de incêndios.

Iwasawa exigiu que Mianmar providencie reparações e restituições às vítimas durante a leitura da decisão, no lotado Grande Salão da Justiça, em Haia. Entre as exigências estão a permissão do retorno seguro dos rohingyas aos seus lares, a devolução ou substituição de seus bens, e a oferta de reabilitação física e mental.

Continua após a publicidade

‘Tentativa de destruição’

O caso contra Mianmar foi levado ao tribunal pela Gâmbia, um Estado de maioria muçulmana, em nome dos sobreviventes rohingyas. O caso baseou-se em alegações de declarações de teor genocida e em “padrões de conduta” que demonstravam tentativas de destruir o grupo durante ataques no estado de Rakhine — incluindo o ato de abrir fogo contra fugitivos e impedir o seu retorno.

Em janeiro, a CIJ realizou sessões a portas fechadas para ouvir sobreviventes que habitam campos de refugiados em Bangladesh. Mais de um milhão de rohingyas ainda estão nesses campos, que constituem o maior assentamento de refugiados do mundo; estima-se que menos de 600 mil permaneçam em Mianmar, país de maioria budista.

Durante as audiências, o ministro da Justiça da Gâmbia, Dawda Jallow, afirmou que o caso não se tratava de “questões esotéricas de direito internacional”.

Continua após a publicidade

“Trata-se de pessoas reais, histórias reais e um grupo real de seres humanos: os rohingyas de Mianmar. Eles foram alvo de uma tentativa de destruição”, disse Jallow.

Mianmar negou a prática de genocídio, alegando que suas ações visavam um grupo militante rohingya responsável por ataques no estilo guerrilha. Os juízes rejeitaram as alegações.

O líder do país, Min Aung Hlaing, que comandava as forças militares durante os ataques de 2016 e 2017, é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Diferentemente da CIJ, o TPI processa indivíduos, e não Estados, por acusações de crimes contra a humanidade. O ex-general derrubou o governo eleito com um golpe em 2021, desencadeando uma guerra civil que deixou dezenas de milhares de mortos.

Continua após a publicidade

Precedente

O veredito estabelece um precedente para outras acusações de genocídio, incluindo um caso de grande repercussão contra Israel levado à CIJ pela África do Sul. Investigações independentes das Nações Unidas, bem como especialistas no tema, já afirmaram que o governo israelense cometeu atos de genocídio em Gaza.

No entanto, tal delito, definido após o Holocausto nazista por uma convenção das Nações Unidas de 1948, é mais difícil de comprovar do que crimes de guerra, pois exige a demonstração de uma “intenção” específica de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Além disso, as CIJ não tem poder para fazer cumprir suas sentenças — depende dos mecanismos de fiscalização e sanções dos membros da ONU, bem como de seu reconhecimento –, algo que vem sendo colocado à prova.

O governo do presidente Donald Trump adotou uma postura hostil contra órgãos internacionais de direitos humanos, chegando a impor sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Especula-se que os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo com juízes da CIJ.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, especialistas jurídicos já consideram a decisão desta quinta-feira um marco fundamental no que diz respeito à violência sexual em avaliações de genocídio, uma vez que a convenção pertinente estabelece que o crime pode incluir atos destinados a “impedir nascimentos”. Investigadores relataram que estupros coletivos e a mutilação de genitais femininos por soldados de Mianmar foram realizados de forma intencional e sistemática para interromper a reprodução dos rohingya.

O tribunal pareceu endossar a avaliação, acusando os militares de utilizarem a violência sexual para “prejudicar, física e mentalmente, a disposição e a capacidade da população de procriar”. Os magistrados concluíram ainda que Mianmar impôs outras medidas para restringir nascimentos, como a limitação de dois filhos por família rohingya.