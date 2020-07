México se torna o 5º país com maior número de mortos por Covid-19

O México contabilizou 30 366 mortos pela pandemia do novo Coronavírus, segundo balanço divulgado pelo governo. Com isso, o país, que já tinha ultrapassado o número de óbitos da Espanha na quarta-feira, 1, está na frente também da França, se tornando o 5º território com mais número de mortos pela doença no mundo.

“Até hoje, 30.366 pessoas morreram com seu teste de laboratório positivo para Covid-19″, disse o diretor nacional de Epidemiologia do México, José Luis Alomía. Com 127 milhões de habitantes, o país conta com mais de 250 mil infectados.

A capital do país, Cidade do México, é a mais afetada pela doença. Ela, assim como Rio de Janeiro e São Paulo, tinha iniciado uma reabertura econômica. Neste final de semana, o governo ordenou o fechamento de pontos comerciais no centro histórico que costumam atrair e aglomerar centenas de pessoas diariamente.

Dentro das Américas, continente que se tornou o epicentro do vírus, México é o terceiro país com maior número de mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos com mais de 131 mil mortes e Brasil com cerca de 64 mil óbitos.