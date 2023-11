México investiga morte de primeira pessoa a ter passaporte sem gênero

Autoridades do México abriram uma investigação sobre a morte de Ociel Baena, primeira pessoa não binária a receber um passaporte sem gênero no país e especialista em direitos político-eleitorais. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 14, pelo promotor-chefe do estado de Aguascalientes, Jesus Figueroa, à rádio Formula.

Em outubro do ano passado, Baena tomou posse no Tribunal Eleitoral do estado de Aguascalientes, em frente a uma bandeira LGBTQIAPN+. Na ocasião, escreveu em uma publicação no X, antigo Twitter, que estava “fazendo história”. Os manifestantes descartam a versão oficial dos investigadores, que alegam que uma “questão pessoal” teria motivado o crime. Gritos de slogans como “crime passional, mentira nacional” tomam conta dos protetos.

“Pedimos à procuradoria que forneça resultados [da investigação] rapidamente”, solicitou a ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, candidata à Presidência nas eleições de 2024.

+ Vaticano permite que pessoas trans e filhos de casais gays sejam batizados

Continua após a publicidade

Baena, que utilizava pronomes neutros, não se identificava com a identidade de gênero masculina e feminina. Em julho, disse ter recebido ameaças de morte e “múltiplos ataques” – o México ocupa o posto de segundo país do mundo com mais crimes de ódio, especialmente contra a comunidade LGBTQIAPN+. O seu ativismo teve início ainda na Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Coahuila, onde se assumiu homossexual.

A morte foi provocada por 20 lacerações causadas por uma lâmina de barbear – o corte no pescoço teria sido fatal. Apoiadores da causa LGBTQIAPN+ acreditam que o episódio violento trata-se de um assassinato, levando a uma onda de protestos e de vigílias nas ruas mexicanas. O corpo de seu parceiro, Dorian Daniel, também foi encontrado na casa de Baena. Alguns suspeitam que ele tenha sido o autor do crime e teria se suicidado depois.