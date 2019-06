México detém 791 imigrantes sem documentos em quatro caminhões

Setecentos e noventa e um imigrantes foram detidos no estado de Veracruz, no leste do México, neste sábado, 15. De acordo com o Instituto Nacional de Migração do México (INM), eles estavam distribuídos em quatro caminhões e não portavam documentos.

A apreensão ocorre em momento no qual o México intensifica os esforços para reduzir a onda de imigração sob pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Frente ao salto no número de apreensões na fronteira entre os dois países, o americano prometeu a imposição de tarifas punitivas sobre as importações mexicanas.

Um acordo entre Estados Unidos e México, assinado em 7 de junho, determinou que o governo do país latino teria 45 dias para fazer progressos palpáveis na redução do número de pessoas que tentam atravessar a fronteira ilegalmente, evitando, assim, a penalização por parte dos americanos.

A maioria dos que são apanhados tentando entrar em território americano são pessoas que fogem da pobreza e da violência em três países da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador.

Com Reuters