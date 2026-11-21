Militares mexicanos capturaram o narcotraficante Fausto Isidro Meza, conhecido como “Chapo Isidro”, um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI dos Estados Unidos, confirmou neste sábado, 21, a Secretaria da Defesa do México.

O traficante foi preso junto com outros dois líderes de seu grupo criminoso na sexta-feira, no estado de Sinaloa. A operação desencadeou um violento confronto que provocou cenas de pânico e obrigou à suspensão de uma partida do campeonato profissional de beisebol, segundo a imprensa local.

“Chapo Isidro” é um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva e aliado de uma das facções em disputa do poderoso Cartel de Sinaloa, detalhou a Defesa na rede social X.

Ele era procurado no México por crime organizado, enquanto os Estados Unidos solicitaram sua extradição por tráfico de drogas. Isidro Meza integra a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, apontaram as autoridades mexicanas.

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A captura ocorre num momento em que os Estados Unidos pressionam o México a reforçar o combate tanto à migração irregular quanto ao tráfico de drogas.

Bloqueios e tiroteios

A prisão de Meza, realizada por forças de elite na cidade de Guasave, provocou uma reação violenta de homens armados ligados ao narcotráfico em quatro municípios da região.

Os tiroteios chegaram a ser ouvidos dentro de um estádio de beisebol em Guasave, o que levou à suspensão de uma partida da Liga Mexicana do Pacífico.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram um trecho de rodovia bloqueado por um caminhão em chamas. Em outras imagens, registradas no estádio, pessoas corriam enquanto gritavam “Abaixem-se, abaixem-se!” para se proteger dos disparos de metralhadora. Outro mostrava os rastros luminosos de rajadas de armas de alto calibre.

Também circulou um suposto vídeo em que “Chapo Isidro” pede a seus homens armados que “acalmem tudo” porque “isso já acabou” e porque há “crianças, mulheres e pessoas inocentes” na área.

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A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira, à margem da cúpula da Apec, realizada na cidade chinesa de Shenzhen.

Questionado sobre o encontro, Trump afirmou ter insistido com Sheinbaum que “os cartéis estão controlando o México” e que Washington não pode permitir essa situação.

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Desde que assumiu a presidência em 2024, a líder de esquerda ampliou as operações antidrogas e entregou aos Estados Unidos 92 chefes e operadores do tráfico de drogas.

(Com AFP)