🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

México apreende quase 17 toneladas de metanfetamina, prejuízo de R$ 2 bi para cartel

Foi a maior operação em anos no estado de Sinaloa, reduto da organização criminosa de mesmo nome, em meio a pressão de Trump contra narcotráfico

Por Luiza Zubelli 4 set 2026, 17h14
Dois oficiais, um de uniforme militar e outro com traje de proteção branco, exibem uma faixa vermelha com texto em espanhol, ladeados por dezenas de sacos brancos no chão e barris azuis ao fundo, em área rural
Apreensão de drogas sintéticas nas vilas de Corralejo e Corral Viejo, no estado de Sinaloa. (SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL DO MÉXICO (SSPC)/AFP)
Continua após publicidade
México apreende quase 17 toneladas de metanfetamina, prejuízo de R$ 2 bi para cartel Priorizar nos meus resultados Google

O governo mexicano anunciou, nesta sexta-feira, 4, a apreensão de 16,8 toneladas de metanfetamina em laboratórios clandestinos localizados no estado de Sinaloa, reduto da organização criminosa de mesmo nome. A operação resultou em um prejuízo econômico estimado em US$ 347 milhões (quase R$ 2 bilhões) para o cartel.

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, classificou a ação como um dos golpes mais significativos na produção de drogas sintéticas desde o início do mandato da presidente Claudia Sheinbaum, em outubro de 2024.

Ao todo, as autoridades localizaram três complexos de fabricação em regiões serranas, sendo que o maior deles, com 5.700 m², foi desativado na última quinta-feira 3. Esta unidade é considerada a segunda maior em capacidade e volume de produção encontrada pela atual gestão.

Siga

+ Filho de ex-presidente, político mexicano tem visto americano revogado: ‘Decisão à la Hitler’

Continua após a publicidade

México pressionado pelos EUA

A intensificação das ofensivas contra o narcotráfico ocorre em um período de tensão diplomática com os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, tem utilizado a imposição de tarifas sobre exportações siderúrgicas e automotivas do México como forma de pressionar o país vizinho a ampliar o combate às drogas. Trump até já ofereceu auxílio militar para enfrentar as quadrilhas, mas a presidente Sheinbaum recusou a proposta.

Trump já chegou a afirmar que os cartéis exercem controle sobre partes do território mexicano e advertiu que Washington poderá agir por conta própria caso as autoridades mexicanas não combatam essas organizações de forma eficaz.

Continua após a publicidade

+Presidente do México denuncia interferência de ‘setores da extrema direita’ dos EUA

A defesa da soberania tornou-se uma das principais bandeiras do governo mexicano. Em maio deste ano, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que permite anular eleições em casos de interferência estrangeira. A oposição criticou a medida e afirmou que ela pode abrir espaço para contestar resultados eleitorais desfavoráveis ao partido governista.

Continua após a publicidade

Cartel de Sinaloa

Fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, o Cartel de Sinaloa é acusado por Washington de ser uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, liderando o tráfico de fentanil e outras drogas sintéticas para território americano.

Em fevereiro de 2025, o governo Trump designou formalmente o grupo, junto a outras cinco quadrilhas, como uma “organização terrorista estrangeira”.

Publicidade
TAGS:
cartel
Claudia Sheinbaum
Donald Trump
Estados Unidos
México
Narcotráfico
Tráfico de Drogas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).