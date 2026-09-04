México apreende quase 17 toneladas de metanfetamina, prejuízo de R$ 2 bi para cartel

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O governo mexicano apreendeu 16,8 toneladas de metanfetamina em laboratórios clandestinos no estado de Sinaloa, causando um prejuízo de 347 milhões de dólares ao cartel. A ação, considerada um dos maiores golpes na produção de drogas sintéticas, ocorre em meio a pressões dos EUA para intensificar o combate ao narcotráfico, com o Cartel de Sinaloa sendo um alvo principal.

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O governo mexicano anunciou, nesta sexta-feira, 4, a apreensão de 16,8 toneladas de metanfetamina em laboratórios clandestinos localizados no estado de Sinaloa, reduto da organização criminosa de mesmo nome. A operação resultou em um prejuízo econômico estimado em US$ 347 milhões (quase R$ 2 bilhões) para o cartel.

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, classificou a ação como um dos golpes mais significativos na produção de drogas sintéticas desde o início do mandato da presidente Claudia Sheinbaum, em outubro de 2024.

Ao todo, as autoridades localizaram três complexos de fabricação em regiões serranas, sendo que o maior deles, com 5.700 m², foi desativado na última quinta-feira 3. Esta unidade é considerada a segunda maior em capacidade e volume de produção encontrada pela atual gestão.

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México pressionado pelos EUA

A intensificação das ofensivas contra o narcotráfico ocorre em um período de tensão diplomática com os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, tem utilizado a imposição de tarifas sobre exportações siderúrgicas e automotivas do México como forma de pressionar o país vizinho a ampliar o combate às drogas. Trump até já ofereceu auxílio militar para enfrentar as quadrilhas, mas a presidente Sheinbaum recusou a proposta.

Trump já chegou a afirmar que os cartéis exercem controle sobre partes do território mexicano e advertiu que Washington poderá agir por conta própria caso as autoridades mexicanas não combatam essas organizações de forma eficaz.

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+Presidente do México denuncia interferência de ‘setores da extrema direita’ dos EUA

A defesa da soberania tornou-se uma das principais bandeiras do governo mexicano. Em maio deste ano, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que permite anular eleições em casos de interferência estrangeira. A oposição criticou a medida e afirmou que ela pode abrir espaço para contestar resultados eleitorais desfavoráveis ao partido governista.

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Cartel de Sinaloa

Fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, o Cartel de Sinaloa é acusado por Washington de ser uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, liderando o tráfico de fentanil e outras drogas sintéticas para território americano.

Em fevereiro de 2025, o governo Trump designou formalmente o grupo, junto a outras cinco quadrilhas, como uma “organização terrorista estrangeira”.