Metrôs e ruas de Londres amanhecem abarrotados para coroação de Charles

O metrô e as ruas de Londres amanheceram abarrotados neste sábado, 6, o grande dia da coroação do rei Charles III.

Na estação de Green Park, fãs da família real empunhavam bandeiras do Reino Unido para acompanhar a procissão ao longo do The Mall, via que leva até o Palácio de Buckingham.

“Viemos ontem à noite de Gloucestershire para ver tudo de perto”, disse Penny Pitt, acompanhada da filha Ellie, em tom de empolgação.

Com preços entre £5 e £10, ambulantes também esperam vender centenas de chapéus e bandeiras ao público como parte das celebrações.