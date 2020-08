Metade da cidade de Beirute foi danificada por explosão; veja fotos

O governador de Beirute, Marwan Abboud, afirmou nesta quarta-feira, 5, que a destruição causada pela explosão no porto da cidade se estendeu por pelo menos metade da capital libanesa. Segundo ele, os custos do dano podem variar entre 3 e 5 bilhões de dólares (15 e 26 bilhões de reais).

Em entrevista a jornalistas, Abboud afirmou que em toda a sua vida não viu uma destruição como essa tragédia, que por enquanto deixou pelo menos 100 mortos e mais de 4.000 feridos. O governador ainda comparou a destruição da cidade com o Japão após as bombas de Hiroshima e Nagazaki, jogadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial.

Abboud estimou que por volta de 300.000 pessoas tenham tido suas casas destruídas ou parcialmente danificadas e tiveram que procurar abrigo em outros locais. O número é próximo da população total da área central da capital. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas.

A deflagração provocou uma enorme onda de choque que afetou milhares de casas e edifícios, destruindo vidro e paredes, levando grande parte da população daquela área da cidade a procurar abrigo em outro lugar.

