Mesmo após Irã desmentir, Trump insiste que país aceitou inspeções em plantas nucleares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 23, que o Irã concordou que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) inspecione suas instalações nucleares por “um longo período”. Na véspera, o vice-presidente americano, J.D. Vance, afirmou que Teerã havia dado sinal verde para as vistorias, uma alegação logo rejeitada pelo regime. A declaração de Vance ocorreu após a primeira rodada de negociações entre EUA e Irã para chegar a um acordo de paz final para a guerra, iniciada em fevereiro deste ano.

“Apesar de seus protestos e declarações falsas em contrário, juntamente com a insistência das Fake News, que fazem todo o possível para minimizar a vitória dos EUA, o Irã concordou integralmente com inspeções nucleares de alto nível por um longo período (infinito!!!). Isso garantirá a ‘honestidade nuclear'”, escreveu na Truth Social, rede social da qual é dono.

“Se não concordassem com isso, não haveria mais negociações! Com base nisso e em outras concessões importantes feitas pelo Irã, concordei em permitir que o Estreito de Ormuz permaneça ABERTO, sem mais bloqueio naval. No entanto, todos os navios permanecerão em seus postos caso seja necessário restabelecer o bloqueio, o que parece, neste momento, altamente improvável”, acrescentou.

Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse a repórteres que não foi agendada nenhuma visita da AIEA às instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos no ano passado. Entre idas e vindas no Irã, a AIEA nunca teve acesso aos locais de enriquecimento atacados apesar de apelos públicos.

Continua após a publicidade

+ Estreito de Ormuz tem o dia mais movimentado desde o início da guerra no Oriente Médio

Como andam as negociações

O republicano também informou que as sanções revertidas e os fundos descongelados pelo Tesouro americano “serão depositados em uma conta de garantia, controlada pelos EUA, e serão usados ​​para a compra de alimentos e suprimentos médicos, exclusivamente dos Estados Unidos”. Ele frisou que são itens que o Irã “precisa desesperadamente”.

Continua após a publicidade

“Esta é uma crise humanitária e sinto que é necessário ajudar AGORA, antes que seja tarde demais. As negociações estão indo bem!”, concluiu, com as características letras garrafais usadas nas suas publicações.

Enquanto isso, ataques de Israel ao Líbano colocam as tratativas em risco. Questionado sobre o incidente mais recente, o embaixador iraniano nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini, salientou que qualquer violação do memorando de entendimento criaria desafios para as negociações de paz.

Continua após a publicidade

“O Líbano é uma parte inquestionável do acordo, e tudo o que acontece no Líbano afeta todo o processo; são os Estados Unidos que devem usar toda a sua influência sobre Israel para fazê-lo parar os ataques contra o Líbano”, advertiu.