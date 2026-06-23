Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Mesmo após Irã desmentir, Trump insiste que país aceitou inspeções em plantas nucleares

Na véspera, vice-presidente americano, J.D. Vance, afirmou que Teerã havia dado sinal verde para vistorias, uma alegação logo rejeitada pelo regime

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h32
Trump disse não ter gostado da proposta do Irã
O presidente dos EUA, Donald Trump. (Will Oliver/EPA/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Mesmo após Irã desmentir, Trump insiste que país aceitou inspeções em plantas nucleares Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 23, que o Irã concordou que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) inspecione suas instalações nucleares por “um longo período”. Na véspera, o vice-presidente americano, J.D. Vance, afirmou que Teerã havia dado sinal verde para as vistorias, uma alegação logo rejeitada pelo regime. A declaração de Vance ocorreu após a primeira rodada de negociações entre EUA e Irã para chegar a um acordo de paz final para a guerra, iniciada em fevereiro deste ano.

“Apesar de seus protestos e declarações falsas em contrário, juntamente com a insistência das Fake News, que fazem todo o possível para minimizar a vitória dos EUA, o Irã concordou integralmente com inspeções nucleares de alto nível por um longo período (infinito!!!). Isso garantirá a ‘honestidade nuclear'”, escreveu na Truth Social, rede social da qual é dono.

“Se não concordassem com isso, não haveria mais negociações! Com base nisso e em outras concessões importantes feitas pelo Irã, concordei em permitir que o Estreito de Ormuz permaneça ABERTO, sem mais bloqueio naval. No entanto, todos os navios permanecerão em seus postos caso seja necessário restabelecer o bloqueio, o que parece, neste momento, altamente improvável”, acrescentou.

Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, disse a repórteres que não foi agendada nenhuma visita da AIEA às instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos no ano passado. Entre idas e vindas no Irã, a AIEA nunca teve acesso aos locais de enriquecimento atacados apesar de apelos públicos.

Siga
Continua após a publicidade

+ Estreito de Ormuz tem o dia mais movimentado desde o início da guerra no Oriente Médio

Como andam as negociações

O republicano também informou que as sanções revertidas e os fundos descongelados pelo Tesouro americano “serão depositados em uma conta de garantia, controlada pelos EUA, e serão usados ​​para a compra de alimentos e suprimentos médicos, exclusivamente dos Estados Unidos”. Ele frisou que são itens que o Irã “precisa desesperadamente”.

Continua após a publicidade

“Esta é uma crise humanitária e sinto que é necessário ajudar AGORA, antes que seja tarde demais. As negociações estão indo bem!”, concluiu, com as características letras garrafais usadas nas suas publicações.

Enquanto isso, ataques de Israel ao Líbano colocam as tratativas em risco. Questionado sobre o incidente mais recente, o embaixador iraniano nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini, salientou que qualquer violação do memorando de entendimento criaria desafios para as negociações de paz.

Continua após a publicidade

“O Líbano é uma parte inquestionável do acordo, e tudo o que acontece no Líbano afeta todo o processo; são os Estados Unidos que devem usar toda a sua influência sobre Israel para fazê-lo parar os ataques contra o Líbano”, advertiu.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
J.D. Vance
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).