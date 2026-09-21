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Merz tenta conter crise após novas derrotas eleitorais na Alemanha

Chanceler alemão busca reafirmar sua autoridade à frente do governo enquanto extrema direita e esquerda radical avançam

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h15 | Atualizado em 21 set 2026, 09h16
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. (Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images)
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Merz tenta conter crise após novas derrotas eleitorais na Alemanha Priorizar nos meus resultados Google

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, tenta reafirmar nesta segunda-feira, 21, sua autoridade à frente do governo após uma nova rodada de derrotas eleitorais aprofundar a pressão sobre sua liderança.

No domingo, a União Democrata-Cristã (CDU), partido de Merz, sofreu seu pior resultado regional desde o pós-guerra ao obter apenas 4,9% dos votos em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste do país, e ficar abaixo da barreira de 5% necessária para entrar no Parlamento regional. A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, venceu com 38,3%, à frente do Partido Social-Democrata (SPD).

Após o resultado, a líder da AfD, Alice Weidel, afirmou à CNN que seu partido é “claramente o novo partido do povo na Alemanha”. “Nós ultrapassamos a CDU, e as pessoas querem uma mudança de política”, disse ela, acrescentando que acredita “que a CDU não pode continuar com Friedrich Merz, com um chanceler fraco”.

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Apesar da vitória, a legenda enfrenta dificuldades para governar os estados onde venceu, visto que os demais partidos rejeitam formar coalizões com ela.

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Em Berlim, a esquerda radical Die Linke liderou com 25% dos votos, enquanto a CDU ficou com cerca de 19%. A AfD alcançou 16,3%, ampliando sua presença na capital em relação à eleição anterior. Os resultados vieram apenas duas semanas depois de outra derrota da CDU para a extrema direita na Saxônia-Anhalt e aumentaram as dúvidas dentro do sistema político alemão sobre o futuro de Merz. 

‘Desastre’

Apesar do duro resultado, o chanceler alemão descartou a possibilidade de deixar o cargo. Em discurso no domingo, Merz classificou o desempenho de seu partido em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental como um “desastre”, mas afirmou que continuará como “presidente da CDU” e como “chanceler”. “Assumo essa responsabilidade porque quero fazer nosso país avançar”, declarou.

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As derrotas expõem uma mudança mais ampla no cenário político alemão, com o avanço de partidos à direita e à esquerda das legendas tradicionais. A AfD, que defende políticas migratórias mais rígidas e se opõe ao apoio militar alemão à Ucrânia, vem ganhando força sobretudo no leste do país. Já em Berlim, o Die Linke se beneficiou principalmente da insatisfação com o custo da moradia e da alta dos aluguéis. 

Merz chegou ao poder em maio de 2025 prometendo endurecer a política migratória, mas despencou nas pesquisas, pressionado pela fraqueza da economia, por conflitos com os social-democratas, seus parceiros na coalizão federal, e por uma série de gafes.

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